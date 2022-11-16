«Акрон» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках пути регионов Кубка России. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Эта команда пока что борется за выживание в первой лиге. Ныне тольяттинцы находятся на 13 месте.

В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Акрон» на выезде потерпел минимальное поражение от «Шинника».

Правда, до того команда добыла две победы к ряду. А вот реализация проседает: всего 18 голов в 18 турах первого дивизиона.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Аланией» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Акрон» дважды уступил при одной победе.

«Алания»

В последних матчах «барсы» выглядели не лучшим образом. Лидерство в первой лиге уже пошатнулось: «Балтика» наступает на пятки.

В двух последних матчах владикавказцы проиграли. Причем, что досадно, одно из поражений пришлось как раз на матч с прямым конкурентом «Балтикой».

Предыдущий тур «Алания» откровенно провалила. Дома команда сенсационно проиграла «Родине» (1:3).

Наверняка «барсы» постараются исправиться в Кубке. Да и состав у команды сыгранный, что тоже пойдет в плюс.

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Акрона» — за 5.15.

«Акрон» имеет заметные проблемы с реализацией .

«Алания» постарается прервать серию своих неудач.

«Барсы» наверняка начнут поединок с активных атак. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.13.