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    «Барсы» быстро загрызут «Акрон»

    «Акрон» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, Кубок России, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Алания»
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    «Алания»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках пути регионов Кубка России. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 16 Ноября 2022 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Акрон»

    Эта команда пока что борется за выживание в первой лиге. Ныне тольяттинцы находятся на 13 месте.

    В предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Акрон» на выезде потерпел минимальное поражение от «Шинника».

    Правда, до того команда добыла две победы к ряду. А вот реализация проседает: всего 18 голов в 18 турах первого дивизиона.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Аланией» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных поединков «Акрон» дважды уступил при одной победе.

    «Алания»

    В последних матчах «барсы» выглядели не лучшим образом. Лидерство в первой лиге уже пошатнулось: «Балтика» наступает на пятки.

    В двух последних матчах владикавказцы проиграли. Причем, что досадно, одно из поражений пришлось как раз на матч с прямым конкурентом «Балтикой».

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    • Предыдущий тур «Алания» откровенно провалила. Дома команда сенсационно проиграла «Родине» (1:3).

    Наверняка «барсы» постараются исправиться в Кубке. Да и состав у команды сыгранный, что тоже пойдет в плюс.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.54, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Акрона» — за 5.15.

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    «Акрон» имеет заметные проблемы с реализацией.

    «Алания» постарается прервать серию своих неудач.

    «Барсы» наверняка начнут поединок с активных атак. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.13.

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    «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. «Барсы» быстро загрызут «Акрон»
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