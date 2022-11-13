«Лилль» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 17:00 мск. «Лилль» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Лилль» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Текущая седьмая позиция говорит о проблемах, которые особенно заметны в обороне.

В минувшем туре коллектив во второй раз кряду потерял очки. На своем поле он разошелся миром с «Ренном» (1:1).

Коэффициенты матча Лилль — Анже 1X2Новым игрокам 1.305.409.50Фрибет$40

В позапрошлом туре команда и вовсе осталась без зачетных баллов. Клуб на выезде минимально уступил «Лиону» (0:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Интересно, что до той неудачи «Доги» выиграли три матча кряду. Вот только 24 пропущенных мяча — свидетельство проблем в тылах.

«Анже»

По итогам 14 туров «Анже» занимает последнее место с восемью баллами в активе. До зоны вылета у него четыре очка.

В начале сезона коллектив не знал побед в Лиге 1. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

После этого команда одержала победы, одолев «Монпелье» (2:1) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

Тем не менее, в последних шести матчах Лиги 1 клуб не только не выигрывал, но и неизменно проигрывал.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Лилль» будет выигрывать после первых 30 минут матча за 2,37.