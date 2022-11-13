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    «Лилль» вернется на победный путь

    «Лилль» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Лига 1, 13 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Анже»
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    «Лилль» идет на 7 месте
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 17:00 мск. «Лилль» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Ноября 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 17:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    «Лилль» в нынешнем сезоне не блещет результатами. Текущая седьмая позиция говорит о проблемах, которые особенно заметны в обороне.

    В минувшем туре коллектив во второй раз кряду потерял очки. На своем поле он разошелся миром с «Ренном» (1:1).

    Коэффициенты матча Лилль — Анже

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    В позапрошлом туре команда и вовсе осталась без зачетных баллов. Клуб на выезде минимально уступил «Лиону» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Интересно, что до той неудачи «Доги» выиграли три матча кряду. Вот только 24 пропущенных мяча — свидетельство проблем в тылах.

    «Анже»

    По итогам 14 туров «Анже» занимает последнее место с восемью баллами в активе. До зоны вылета у него четыре очка.

    В начале сезона коллектив не знал побед в Лиге 1. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

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    • После этого команда одержала победы, одолев «Монпелье» (2:1) дома и «Ниццу» (1:0) на выезде.

    Тем не менее, в последних шести матчах Лиги 1 клуб не только не выигрывал, но и неизменно проигрывал.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считает фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лилль» будет выигрывать после первых 30 минут матча за 2,37.

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    «Лилль» — «Анже»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 13.11.2022. Прогнозы на футбол. «Лилль» вернется на победный путь
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