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    «Милан» быстро побежит в атаку

    «Кремонезе» — «Милан». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Серия А, 8 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    «Кремонезе» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 22:45 мск. «Кремонезе» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Ноября 2022 года
    Кремонезе
  • Кремона
    •  Кремонезе 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Кремонезе»

    Эта команда изначально виделась лишь в качестве борца лишь за выживание. Так и выходит на деле: «Кремонезе» еще не одержал ни единой победы.

    В минувшем туре «Кремонезе» разжился баллом. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Салернитаной» (2:2).

    Коэффициенты матча Кремонезе — Милан

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  • 6.404.301.50Фрибет$40
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    Отметим опытнейшего Даниэля Чиофани. Ветеран все еще полезен у ворот соперника, хоть и забивает немного.

    Все прогнозы на Серию А

    Два своих последних матча «Кремонезе» свел вничью. А вот тягаться с действующим чемпионом команде явно не по силам.

    «Милан»

    Миланцы мечтают повторить результат прошлого сезона. Шансы на это имеются, да и опыт борьбы на длинной дистанции имеется.

    Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома «Милан» не смог одолеть скромный «Лечче» (1:1).

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    • Опытнейший Оливье Жиру до сих пор делает разницу. Француз способен в одиночку решить исход матча.

    Да и в Лиге чемпионов миланцы показали класс. Второе место в группе с «Челси» можно считать вполне приличным показателем.

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Кремонезе» — за 6.50.

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    «Кремонезе» еще не знала радости побед в чемпионате. «Милан» наверняка начнет матч активно.

    «Россонери» сильнее, что и докажут с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Кремонезе» — «Милан»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» быстро побежит в атаку
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