«Кремонезе»
Эта команда изначально виделась лишь в качестве борца лишь за выживание. Так и выходит на деле: «Кремонезе» еще не одержал ни единой победы.
В минувшем туре «Кремонезе» разжился баллом. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Салернитаной» (2:2).
Коэффициенты матча Кремонезе — Милан
Отметим опытнейшего Даниэля Чиофани. Ветеран все еще полезен у ворот соперника, хоть и забивает немного.
Два своих последних матча «Кремонезе» свел вничью. А вот тягаться с действующим чемпионом команде явно не по силам.
«Милан»
Миланцы мечтают повторить результат прошлого сезона. Шансы на это имеются, да и опыт борьбы на длинной дистанции имеется.
Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома «Милан» не смог одолеть скромный «Лечче» (1:1).
Опытнейший Оливье Жиру до сих пор делает разницу. Француз способен в одиночку решить исход матча.
Да и в Лиге чемпионов миланцы показали класс. Второе место в группе с «Челси» можно считать вполне приличным показателем.
Прогноз и ставка
На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Кремонезе» — за 6.50.
«Кремонезе» еще
«Россонери» сильнее, что и докажут с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.