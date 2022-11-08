«Кремонезе» сыграет на своем поле с «Миланом» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 22:45 мск. «Кремонезе» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кремонезе»

Эта команда изначально виделась лишь в качестве борца лишь за выживание. Так и выходит на деле: «Кремонезе» еще не одержал ни единой победы.

В минувшем туре «Кремонезе» разжился баллом. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Салернитаной» (2:2).

Коэффициенты матча Кремонезе — Милан 1X2Новым игрокам 6.404.301.50Фрибет$40

Отметим опытнейшего Даниэля Чиофани. Ветеран все еще полезен у ворот соперника, хоть и забивает немного.

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Два своих последних матча «Кремонезе» свел вничью. А вот тягаться с действующим чемпионом команде явно не по силам.

«Милан»

Миланцы мечтают повторить результат прошлого сезона. Шансы на это имеются, да и опыт борьбы на длинной дистанции имеется.

Минувший тур команда провела не столь удачно. Дома «Милан» не смог одолеть скромный «Лечче» (1:1).

Опытнейший Оливье Жиру до сих пор делает разницу. Француз способен в одиночку решить исход матча.

Да и в Лиге чемпионов миланцы показали класс. Второе место в группе с «Челси» можно считать вполне приличным показателем.

Прогноз и ставка

На победу «Милана» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Кремонезе» — за 6.50.

«Кремонезе» еще не знала радости побед в чемпионате . «Милан» наверняка начнет матч активно.

«Россонери» сильнее, что и докажут с первых минут поединка. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» в 1 тайме с коэффициентом 2.05.