«Атлетик»

Баски сбавили обороты в октябре. Еще недавно она была в топ-6, занимая место в зоне еврокубков, но после прошлого тура опустилась на 7 строчку.

Отставание от зоны еврокубков составляет один пункт. Сейчас у «Атлетика» 21 балл. В его активе 6 побед, 3 ничьи и 4 поражения.

Коэффициенты матча Атлетик — Вальядолид 1X2Новым игрокам 1.434.308.00Фрибет$40

Вообще октябрь гости провели слабый. За 5 выступлений удалось выиграть только раз — у «Вильярреала» (1:0). Это была четвертая домашняя победа команды. В нынешнем сезоне гости больше всего очков собирают именно дома.

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А в прошлом поединке чемпионата «Львы» потерпели поражение от «Жироны» (1:2) на выезде.

«Вальядолид»

«Вальядолид» по очкам находится ближе к зоне вылета, чем к вылету. На текущий момент команда находится на 10 месте в таблице.

Основная проблема лежит в области реализации. В 13 матчах игроки коллектива забили 13 мячей.

В своем последнем поединке «Вальядолид» не разочаровал. На своем поле клуб обыграл «Эльче» с результатом 2:1.

Эта победа — третья в четырех последних матчах. Также у команды в данной серии одно поражение — от «Осасуны» (0:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.