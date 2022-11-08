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    Вернется ли «Атлетик» в зону еврокубков?

    «Атлетик» — «Вальядолид». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Испании по футболу 8 ноября 2022 года

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    «Атлетик» находится в одном балле от зоны еврокубков
    В прогнозе от LiveSport.Ru рассмотрим матч 14-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетик» примет «Вальядолид». Начало в 22:00 мск. «Атлетик» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Ноября 2022 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 22:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Атлетик»

    Баски сбавили обороты в октябре. Еще недавно она была в топ-6, занимая место в зоне еврокубков, но после прошлого тура опустилась на 7 строчку.

    Отставание от зоны еврокубков составляет один пункт. Сейчас у «Атлетика» 21 балл. В его активе 6 побед, 3 ничьи и 4 поражения.

    Коэффициенты матча Атлетик — Вальядолид

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    Вообще октябрь гости провели слабый. За 5 выступлений удалось выиграть только раз — у «Вильярреала» (1:0). Это была четвертая домашняя победа команды. В нынешнем сезоне гости больше всего очков собирают именно дома.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А в прошлом поединке чемпионата «Львы» потерпели поражение от «Жироны» (1:2) на выезде.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» по очкам находится ближе к зоне вылета, чем к вылету. На текущий момент команда находится на 10 месте в таблице.

    Основная проблема лежит в области реализации. В 13 матчах игроки коллектива забили 13 мячей.

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    • В своем последнем поединке «Вальядолид» не разочаровал. На своем поле клуб обыграл «Эльче» с результатом 2:1.

    Эта победа — третья в четырех последних матчах. Также у команды в данной серии одно поражение — от «Осасуны» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Атлетик» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Атлетик» в зону еврокубков?
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