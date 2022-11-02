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    Оставит ли «Челси» «Динамо» Загреб шансы на Лигу Европы?

    «Челси» — «Динамо» Загреб. Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Лига чемпионов, 2 ноября 2022 года

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    «Челси» сыграет на своем поле с «Динамо» Загреб в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Ноября 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Динамо З Динамо З
  • Загреб
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    «Челси»

    «Аристократы» вырвались в лидеры благодаря двум победам подряд над «Миланом» (2:0, 3:0) и в прошлом туре оформили себе победу в группе.

    После 4-го тура «Челси» сыграл 3 матча в АПЛ, в период которых смог набрать 5 очков. Коллектив Поттера выиграл у «Астон Виллы» со счетом 2:0, но после этого не смог обыграть середняковый «Брентфорд» (0:0).

    Коэффициенты матча Челси — Динамо З

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    Важнейшая битва октября с «Манчестер Юнайтед» тоже закончилась вничью, при этом «Синие» упустили победу в самом конце встречи. Игра закончилась со счетом 1:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В своем последнем поединке в рамках АПЛ лондонцы потерпели разгром от бывшего клуба своего наставника «Брайтона» (1:4), из-за чего теперь идут лишь на шестой строчке.

    «Динамо» Загреб

    Несмотря на то, что загребцы находятся на последнем месте, у них есть шанс зацепиться за путевку в Лигу Европы. Для этого им нужна победа над немотивированным соперником.

    Коллектив в групповом раунде главного еврокубка проиграл «Зальцбургу» 0:1 и сыграл с ним вничью 1:1. Также «Динамо» проиграло дважды «Милану» — 1:3 и 0:4.

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    • Примечательно, что в первом поединке этих команд хорватский чемпион одолел «Челси» на своем поле с результатом 1:0.

    В своем национальном первенстве клуб уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя «Хайдук» на четыре очка, и при этом сыграл на один матч меньше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,45.

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    «Челси» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 02.11.2022. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Челси» «Динамо» Загреб шансы на Лигу Европы?
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