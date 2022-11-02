«Челси» сыграет на своем поле с «Динамо» Загреб в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Аристократы» вырвались в лидеры благодаря двум победам подряд над «Миланом» (2:0, 3:0) и в прошлом туре оформили себе победу в группе.

После 4-го тура «Челси» сыграл 3 матча в АПЛ, в период которых смог набрать 5 очков. Коллектив Поттера выиграл у «Астон Виллы» со счетом 2:0, но после этого не смог обыграть середняковый «Брентфорд» (0:0).

Коэффициенты матча Челси — Динамо З 1X2Новым игрокам 1.325.409.00Фрибет$40

Важнейшая битва октября с «Манчестер Юнайтед» тоже закончилась вничью, при этом «Синие» упустили победу в самом конце встречи. Игра закончилась со счетом 1:1.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В своем последнем поединке в рамках АПЛ лондонцы потерпели разгром от бывшего клуба своего наставника «Брайтона» (1:4), из-за чего теперь идут лишь на шестой строчке.

«Динамо» Загреб

Несмотря на то, что загребцы находятся на последнем месте, у них есть шанс зацепиться за путевку в Лигу Европы. Для этого им нужна победа над немотивированным соперником.

Коллектив в групповом раунде главного еврокубка проиграл «Зальцбургу» 0:1 и сыграл с ним вничью 1:1. Также «Динамо» проиграло дважды «Милану» — 1:3 и 0:4.

Примечательно, что в первом поединке этих команд хорватский чемпион одолел «Челси» на своем поле с результатом 1:0.

В своем национальном первенстве клуб уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя «Хайдук» на четыре очка, и при этом сыграл на один матч меньше.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,45.