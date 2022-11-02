«Челси»
«Аристократы» вырвались в лидеры благодаря двум победам подряд над «Миланом» (2:0, 3:0) и в прошлом туре оформили себе победу в группе.
После 4-го тура «Челси» сыграл 3 матча в АПЛ, в период которых смог набрать 5 очков. Коллектив Поттера выиграл у «Астон Виллы» со счетом 2:0, но после этого не смог обыграть середняковый «Брентфорд» (0:0).
Коэффициенты матча Челси — Динамо З
Важнейшая битва октября с «Манчестер Юнайтед» тоже закончилась вничью, при этом «Синие» упустили победу в самом конце встречи. Игра закончилась со счетом 1:1.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В своем последнем поединке в рамках АПЛ лондонцы потерпели разгром от бывшего клуба своего наставника «Брайтона» (1:4), из-за чего теперь идут лишь на шестой строчке.
«Динамо» Загреб
Несмотря на то, что загребцы находятся на последнем месте, у них есть шанс зацепиться за путевку в Лигу Европы. Для этого им нужна победа над немотивированным соперником.
Коллектив в групповом раунде главного еврокубка проиграл «Зальцбургу» 0:1 и сыграл с ним вничью 1:1. Также «Динамо» проиграло дважды «Милану» — 1:3 и 0:4.
Примечательно, что в первом поединке этих команд хорватский чемпион одолел «Челси» на своем поле с результатом 1:0.
В своем национальном первенстве клуб уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя «Хайдук» на четыре очка, и при этом сыграл на один матч меньше.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,00.
Наши прогноз и ставки — обе команды забьют без ничьей за 2,45.