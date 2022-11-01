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    «Сарагоса» — ФК «Андорра». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Испании, 1 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — ФК «Андорра»
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    «Сарагоса»
    Во вторник, 1 ноября, в 14-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле сразится с ФК «Андорра». Стартовый свисток будет дан в 18:15 по мск. «Сарагоса» — ФК «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 01 Ноября 2022 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 18:15 ФК Андорра ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» уже давно выступает в Сегунде и особых успехов там не имеет. Например, в прошлом сезоне она закончила на десятой строке, но шансов на плей-офф у нее не было никаких.

    Арагонцы были одной из самых миролюбивых команд в прошлом первенстве, завершив вничью 20 игр из 42 проведенных. В текущем же первенстве у них четыре выигрыша, четыре ничьи и пять поражений.

    Коэффициенты матча Сарагоса — ФК Андорра

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    С такими показателями команда идет на 13 позиции, оторвавшись от зоны вылета на всего на три очка. В минувшем туре она в гостях переиграла «Тенерифе» со счетом 2:0. И данная виктория стала для нее второй за последние три матча.

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    В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» три из шести проведенных игр свела вничью, два поединка она смогла выиграть и раз уходила с поля поверженной.

    ФК «Андорра»

    ФК «Андорра» — абсолютный дебютант Сегунды. В прошлом сезоне команда смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, однако в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3, но все равно повысилась в классе.

    Во второй по рангу лиге Испании клуб из Княжества освоился пока очень даже неплохо и на текущий момент с 18 набранными очкам идет девятым, отставая от зоны плей-офф всего на три пункта.

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    • Коллектив смог выиграть пять поединков, столько же раз проиграл и трижды сыграл вничью. В минувшем туре он дома разгромил аутсайдера «Понферрадину» со счетом 3:0, прервав тем самым серию из трех фиаско подряд.

    На чужих территориях ФК «Андорра» три из семи встреч завершила мировыми исходами, столько же раз уступала и добилась одного выигрыша.

    Прогноз и ставка на «Сарагоса» — ФК «Андорра»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.10.

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    На викторию ФК «Андорра» дают — 3.74, ничья оценена — в 3.18.

    Обе команды не отличаются высокой результативностью, а большинство своих мячей провели во второй половине тайма. И исходя из данной статистики, рекомендуем ставить на такой исход — гола не буде с 1 по 35 минуту.

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    «Сарагоса» — ФК «Андорра»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 01.11.2022. Прогнозы на футбол. Раннего гола не стоит ждать
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