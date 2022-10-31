«Монца» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 21:45 мск. «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монца»

«Монца» неплохо влилась в Серию А. Текущее 15 место можно считать прекрасной диспозицией.

Отрыв от опасной зоны составляет 4 очка. Вот только с реализацией у команды дела обстоят неважно: 10 голов в 11 матчах.

Коэффициенты матча Монца — Болонья 1X2Новым игрокам 2.183.303.40Фрибет$40

Последняя виктория была добыта клубом в позапрошлом поединке в кубковой встрече с «Удинезе», который был обыгран 3:2.

Все прогнозы на Серию А

В своем прошлом матче коллектив потерпел разгром в рамках итальянского первенства с результатом 1:4.

«Болонья»

Эта команда традиционно находится рядом с опасной зоной. Сейчас «Болонья» занимает 13 место в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 12 забитых мячей в 11 матчах — не лучший показатель реализации.

Свой последний поединок в рамках Серии А «россоблу» выиграли у «Лечче» (2:0) на своем поле.

С учетом победной игры Кубка Италии дома против «Кальяри» (1:0) перед этим, два последних матча коллектив завершил с максимальным результатом.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.