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    Остановит ли «Монца» «Болонью»?

    «Монца» — «Болонья». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Серия А, 31 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монца» — «Болонья»
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    «Болонья» выиграла два прошлых матча
    «Монца» сыграет на своем поле с «Болоньей» в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 31 октября, начало — в 21:45 мск. «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Октября 2022 года
    Монца
  • Монца
    •  Монца 22:45 Болонья Болонья
  • Болонья
    •

    «Монца»

    «Монца» неплохо влилась в Серию А. Текущее 15 место можно считать прекрасной диспозицией.

    Отрыв от опасной зоны составляет 4 очка. Вот только с реализацией у команды дела обстоят неважно: 10 голов в 11 матчах.

    Коэффициенты матча Монца — Болонья

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  • 2.183.303.40Фрибет$40
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    Последняя виктория была добыта клубом в позапрошлом поединке в кубковой встрече с «Удинезе», который был обыгран 3:2.

    Все прогнозы на Серию А

    В своем прошлом матче коллектив потерпел разгром в рамках итальянского первенства с результатом 1:4.

    «Болонья»

    Эта команда традиционно находится рядом с опасной зоной. Сейчас «Болонья» занимает 13 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. Все-таки 12 забитых мячей в 11 матчах — не лучший показатель реализации.

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  • 26/10/2022

    • Свой последний поединок в рамках Серии А «россоблу» выиграли у «Лечче» (2:0) на своем поле.

    С учетом победной игры Кубка Италии дома против «Кальяри» (1:0) перед этим, два последних матча коллектив завершил с максимальным результатом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Монца» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 31.10.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Монца» «Болонью»?
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