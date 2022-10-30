«Атлетик»
«Атлетик» в нынешнем сезоне выглядит неплохо. Нынешнее 6 место в Примере можно считать приемлемой диспозицией.
Баски традиционно неплохо обороняются. Команда пропускает чуть больше гола за матч: 12 мячей в 11 поединках.
Коэффициенты матча Атлетик — Вильярреал
«Львы» в своем последнем матче потеряли потерпели разгром на выезде от «Барселоны» (0:4).
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На сегодня у клуба серия из четырех поединков без побед при двух ничьих и двух поражений.
«Вильярреал»
«Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 7 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.
В минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вильярреал» обыграл на своем поле «Альмерию» (2:1).
Именно после этого матча коллектив покинул его главный тренер Унаи Эмери, которого сменил Кике Сетьен.
С новым рулевым левантийцы уже сыграли в Лиге конференций, где им ранее удалось выйти в 1/8 финала, и свели вничью матч с «Хапоэль» Беэр-Шева (2:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.