«Атлетик» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:30 мск. «Атлетик» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» в нынешнем сезоне выглядит неплохо. Нынешнее 6 место в Примере можно считать приемлемой диспозицией.

Баски традиционно неплохо обороняются. Команда пропускает чуть больше гола за матч: 12 мячей в 11 поединках.

Коэффициенты матча Атлетик — Вильярреал 1X2Новым игрокам 2.103.453.55Фрибет$40

«Львы» в своем последнем матче потеряли потерпели разгром на выезде от «Барселоны» (0:4).

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На сегодня у клуба серия из четырех поединков без побед при двух ничьих и двух поражений.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 7 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.

В минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вильярреал» обыграл на своем поле «Альмерию» (2:1).

Именно после этого матча коллектив покинул его главный тренер Унаи Эмери, которого сменил Кике Сетьен.

С новым рулевым левантийцы уже сыграли в Лиге конференций, где им ранее удалось выйти в 1/8 финала, и свели вничью матч с «Хапоэль» Беэр-Шева (2:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.