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    «Атлетик» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, Примера, 30 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Вильярреал»
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    «Атлетик» идет на 6 месте
    «Атлетик» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 12-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 октября, начало — в 19:30 мск. «Атлетик» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Октября 2022 года
    Атлетик
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    «Атлетик»

    «Атлетик» в нынешнем сезоне выглядит неплохо. Нынешнее 6 место в Примере можно считать приемлемой диспозицией.

    Баски традиционно неплохо обороняются. Команда пропускает чуть больше гола за матч: 12 мячей в 11 поединках.

    Коэффициенты матча Атлетик — Вильярреал

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    «Львы» в своем последнем матче потеряли потерпели разгром на выезде от «Барселоны» (0:4).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На сегодня у клуба серия из четырех поединков без побед при двух ничьих и двух поражений.

    «Вильярреал»

    «Желтая субмарина» в Примере выглядит явно ниже ожиданий. Нынешнее 7 место явно дисгармонирует с высокими задачами клуба.

    В минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Вильярреал» обыграл на своем поле «Альмерию» (2:1).

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    • Именно после этого матча коллектив покинул его главный тренер Унаи Эмери, которого сменил Кике Сетьен.

    С новым рулевым левантийцы уже сыграли в Лиге конференций, где им ранее удалось выйти в 1/8 финала, и свели вничью матч с «Хапоэль» Беэр-Шева (2:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    «Атлетик» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 30.10.2022. Прогнозы на футбол. Продлит ли Сетьен безвыигрышную серию «Атлетика»?
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