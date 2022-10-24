«Кремонезе» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:30 мск. «Кремонезе» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кремонезе»

«Кремонезе» по итогам прошлого сезона после очень долгого перерыва смог вернуться в Серии А. Правда, пока там коллектив освоится ни как не может, находясь в зоне вылета.

«Серо-красные» в элите еще не добыли ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений. Причем пропустили они больше всех в чемпионате — 21 гол.

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Накануне данного поединка «львы» расписали выездную мировую со «Специей», сыграв 2:2, а туром ранее они на своей территории были разгромлены «Наполи» со счетом 1:4.

Все прогнозы на Серию А

На этой неделе команда победила в 1/8 финала Кубка Италии, в котором обыграла на своем поле «Модену» (4:2) в дополнительное время.

«Сампдория»

«Сампдория» проводит ужасающий сезон. Генуэзцы осели на дне турнирной таблицы Серии А.

Более того, в 10 матчах команда не выиграла ни разу. Да и всего 5 забитых мячей — явный показатель проблем.

В своем последнем поединке «блучеркьяти» вновь проиграли. Они минимально уступили «Роме» на своем поле.

На этой неделе коллектив также выступал в Кубке Италии, где в 1/16 финала по пенальти обыграл дома «Асколи» (2:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.