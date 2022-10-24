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    Кто выиграет битву аутсайдеров?

    «Кремонезе» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Серия А, 24 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кремонезе» — «Сампдория»
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    «Сампдория» идет на последнем месте
    «Кремонезе» сыграет на своем поле с «Сампдорией» в рамках 11-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:30 мск. «Кремонезе» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Октября 2022 года
    Кремонезе
  • Кремона
    •  Кремонезе 19:30 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    «Кремонезе»

    «Кремонезе» по итогам прошлого сезона после очень долгого перерыва смог вернуться в Серии А. Правда, пока там коллектив освоится ни как не может, находясь в зоне вылета.

    «Серо-красные» в элите еще не добыли ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений. Причем пропустили они больше всех в чемпионате — 21 гол.

    Коэффициенты матча Кремонезе — Сампдория

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    Накануне данного поединка «львы» расписали выездную мировую со «Специей», сыграв 2:2, а туром ранее они на своей территории были разгромлены «Наполи» со счетом 1:4.

    Все прогнозы на Серию А

    На этой неделе команда победила в 1/8 финала Кубка Италии, в котором обыграла на своем поле «Модену» (4:2) в дополнительное время.

    «Сампдория»

    «Сампдория» проводит ужасающий сезон. Генуэзцы осели на дне турнирной таблицы Серии А.

    Более того, в 10 матчах команда не выиграла ни разу. Да и всего 5 забитых мячей — явный показатель проблем.

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    • В своем последнем поединке «блучеркьяти» вновь проиграли. Они минимально уступили «Роме» на своем поле.

    На этой неделе коллектив также выступал в Кубке Италии, где в 1/16 финала по пенальти обыграл дома «Асколи» (2:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.

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    «Кремонезе» — «Сампдория»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 24.10.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет битву аутсайдеров?
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