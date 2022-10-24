«Кремонезе»
«Кремонезе» по итогам прошлого сезона после очень долгого перерыва смог вернуться в Серии А. Правда, пока там коллектив освоится ни как не может, находясь в зоне вылета.
«Серо-красные» в элите еще не добыли ни одной победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений. Причем пропустили они больше всех в чемпионате — 21 гол.
Коэффициенты матча Кремонезе — Сампдория
Накануне данного поединка «львы» расписали выездную мировую со «Специей», сыграв 2:2, а туром ранее они на своей территории были разгромлены «Наполи» со счетом 1:4.
На этой неделе команда победила в 1/8 финала Кубка Италии, в котором обыграла на своем поле «Модену» (4:2) в дополнительное время.
«Сампдория»
«Сампдория» проводит ужасающий сезон. Генуэзцы осели на дне турнирной таблицы Серии А.
Более того, в 10 матчах команда не выиграла ни разу. Да и всего 5 забитых мячей — явный показатель проблем.
В своем последнем поединке «блучеркьяти» вновь проиграли. Они минимально уступили «Роме» на своем поле.
На этой неделе коллектив также выступал в Кубке Италии, где в 1/16 финала по пенальти обыграл дома «Асколи» (2:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.