«Эльче»
«Эльче» явно будет бороться за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на последнем 20 месте в таблице.
Команда смотрится реально слабее всех в лиге. В 9 матчах не добыто ни одной победы.
Коэффициенты матча Эльче — Реал Мадрид
В своем последнем поединке «Эльче» дал бой «Валенсии». На выезде команда добыла один балл (2:2).
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«Эльче» традиционно относительно успешно играет с «Сельтой». Из пяти последних очных поединков команда извлекла три ничьи.
«Реал» Мадрид
«Сливочные» в минувшем туре вернулись на первую строчку. Причем сделали это показательно, переиграв «Барселону» (3:1).
Правда, дела с обороной у «Реала» Мадрид обстоят не лучшим образом. В 9 матчах мадридцы пропустили уже 8 раз.
Вероятно, вновь не поможет команде основной голкипер Тибо Куртуа. Травмированного бельгийца вновь подменит украинец Андрей Лунин.
Пора бы улучшить реализацию и Кариму Бензема. Француз пока отличился лишь четырьмя голами в Примере.
Прогноз и ставка
На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.70, а победу «Эльче» — за 9.20.
«Эльче» традиционно дает бой мадридцам. Команда Карло Анчелотти
Гости выглядят на голову сильнее, и явно уверенно возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -1.5 с коэффициентом 2.01.