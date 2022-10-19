«Эльче» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 октября, начало — в 20:00 мск. «Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» явно будет бороться за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на последнем 20 месте в таблице.

Команда смотрится реально слабее всех в лиге. В 9 матчах не добыто ни одной победы.

Коэффициенты матча Эльче — Реал Мадрид 1X2Новым игрокам 9.005.401.32Фрибет$40

В своем последнем поединке «Эльче» дал бой «Валенсии». На выезде команда добыла один балл (2:2).

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«Эльче» традиционно относительно успешно играет с «Сельтой». Из пяти последних очных поединков команда извлекла три ничьи.

«Реал» Мадрид

«Сливочные» в минувшем туре вернулись на первую строчку. Причем сделали это показательно, переиграв «Барселону» (3:1).

Правда, дела с обороной у «Реала» Мадрид обстоят не лучшим образом. В 9 матчах мадридцы пропустили уже 8 раз.

Вероятно, вновь не поможет команде основной голкипер Тибо Куртуа. Травмированного бельгийца вновь подменит украинец Андрей Лунин.

Пора бы улучшить реализацию и Кариму Бензема. Француз пока отличился лишь четырьмя голами в Примере.

Прогноз и ставка

На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.70, а победу «Эльче» — за 9.20.

«Эльче» традиционно дает бой мадридцам. Команда Карло Анчелотти мотивирована сохранить лидерство .

Гости выглядят на голову сильнее, и явно уверенно возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -1.5 с коэффициентом 2.01.