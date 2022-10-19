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    «Сливочные» легко расправятся с аутсайдером

    «Эльче» — «Реал» Мадрид. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Примера, 19 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эльче» — «Реал» Мадрид
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    Давид Алаба
    «Эльче» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 19 октября, начало — в 20:00 мск. «Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Октября 2022 года
    Эльче
  • Испания. Примера
    •  Эльче 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    «Эльче»

    «Эльче» явно будет бороться за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на последнем 20 месте в таблице.

    Команда смотрится реально слабее всех в лиге. В 9 матчах не добыто ни одной победы.

    Коэффициенты матча Эльче — Реал Мадрид

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    В своем последнем поединке «Эльче» дал бой «Валенсии». На выезде команда добыла один балл (2:2).

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    «Эльче» традиционно относительно успешно играет с «Сельтой». Из пяти последних очных поединков команда извлекла три ничьи.

    «Реал» Мадрид

    «Сливочные» в минувшем туре вернулись на первую строчку. Причем сделали это показательно, переиграв «Барселону» (3:1).

    Правда, дела с обороной у «Реала» Мадрид обстоят не лучшим образом. В 9 матчах мадридцы пропустили уже 8 раз.

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    • Вероятно, вновь не поможет команде основной голкипер Тибо Куртуа. Травмированного бельгийца вновь подменит украинец Андрей Лунин.

    Пора бы улучшить реализацию и Кариму Бензема. Француз пока отличился лишь четырьмя голами в Примере.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала» Мадрид в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 5.70, а победу «Эльче» — за 9.20.

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    «Эльче» традиционно дает бой мадридцам. Команда Карло Анчелотти мотивирована сохранить лидерство.

    Гости выглядят на голову сильнее, и явно уверенно возьмут свое. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -1.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Эльче» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.10.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» легко расправятся с аутсайдером
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