«Вердер»
«Вердер» на текущий момент находится на 5 месте. Как для вернувшегося в элиту клуба — шикарный показатель.
Главным достоинством бременцев является атака. Команда забила 20 мячей в 9 матчах — больше только у «Баварии».
Коэффициенты матча Вердер — Майнц
В своем последнем поединке «Вердер» сыграл блестяще. На выезде бременцы оставили ни с чем «Хоффенхайм» (1:2).
«Вердер» крайне сложно противостоит «Майнцу». Из пяти последних очных встреч команда выиграла два раза при трех поражениях.
«Майнц»
Эта команда традиционно пребывает в нижней части таблицы. «Майнц» осел на 12 строчке, набрав 12 очков.
Главным бичом команды является атака. В 9 турах игроки «Майнца» забили всего 9 мячей.
Зато свой последний поединок «Майнц» сыграл довольно неплохо. Дома команда дала бой «Лейпцигу» (1:1).
Правда, команда не побеждает уже больше месяца. Да и с игрой у «Майнца» откровенно не ладится.
Прогноз и ставка
На победу «Вердера» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Майнца» — за 2.98.
«Вердер»
«Майнц» давненько не знал вкуса побед.
Бременцы выиграли два своих последних матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Вердера» с коэффициентом 2.40.