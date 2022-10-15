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    Третья подряд победа «Вердера»?!

    «Вердер» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Бундеслига, 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Майнц»
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    Никлас Фуллкруг
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 октября, начало — в 16:30 мск. «Вердер» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Октября 2022 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 16:30 Майнц Майнц
  • Майнц
    •

    «Вердер»

    «Вердер» на текущий момент находится на 5 месте. Как для вернувшегося в элиту клуба — шикарный показатель.

    Главным достоинством бременцев является атака. Команда забила 20 мячей в 9 матчах — больше только у «Баварии».

    Коэффициенты матча Вердер — Майнц

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    В своем последнем поединке «Вердер» сыграл блестяще. На выезде бременцы оставили ни с чем «Хоффенхайм» (1:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Вердер» крайне сложно противостоит «Майнцу». Из пяти последних очных встреч команда выиграла два раза при трех поражениях.

    «Майнц»

    Эта команда традиционно пребывает в нижней части таблицы. «Майнц» осел на 12 строчке, набрав 12 очков.

    Главным бичом команды является атака. В 9 турах игроки «Майнца» забили всего 9 мячей.

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    • Зато свой последний поединок «Майнц» сыграл довольно неплохо. Дома команда дала бой «Лейпцигу» (1:1).

    Правда, команда не побеждает уже больше месяца. Да и с игрой у «Майнца» откровенно не ладится.

    Прогноз и ставка

    На победу «Вердера» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Майнца» — за 2.98.

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    «Вердер» силен в плане реализации.

    «Майнц» давненько не знал вкуса побед.

    Бременцы выиграли два своих последних матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Вердера» с коэффициентом 2.40.

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    «Вердер» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Третья подряд победа «Вердера»?!
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