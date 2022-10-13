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    «Партизан» заберёт очки себе?

    «Партизан» — «Кёльн». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 4, квартет D, 13 октября 2022 года

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    «Кёльн» — «Партизан». Лига конференций
    В четверг, 13 октября «Партизан» на своём поле примет «Кёльн». Матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D стартует в 19:45 (мск). «Партизан» — «Кёльн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 13 Октября 2022 года
    Партизан
  • Белград
    •  Партизан 19:45 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    «Партизан»

    Сербский клуб — лидер группы D. «Партизан» идёт пока без поражений. В активе команды 5 очков. А это 1 победа и 2 ничьи.

    Это результат игры «Партизана» в нынешнем розыгрыше еврокубка. В стартовой игре коллектив из Сербии разошёлся миром с чешским «Словацко» (3:3) и французской «Ниццей» (1:1).

    Коэффициенты матча Партизан — Кёльн

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    Ну а в 3-м сотворил сенсацию, обыгрыв с минимальным счетом немецкий «Кёльн».

    В чемпионате своей страны «Партизан» в гостях разгромил «Вождовац» (4:0). После победы сербский коллектив поднялся в турнирной таблице и расположился на 4-м месте.

    «Кёльн»

    Кёльн после поражения от «Партизана» с 1-го места рухнул на 3-е. В активе немецкого клуба сейчас 4 очка.

    Шансы обойти сербский клуб — есть. Для этого нужно бить соперника на его же территории.

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    • За три тура в основной сетке Лиги конференций «Кёльн» смог обыграть только «Словацко» (4:2), а также сыграл вничью с «Ниццей» (1:1).

    В Бундеслиге «Кёльн» потерпел крупное поражение от «Боруссии» из Гладбаха (2:5). Клуб идёт на 9-м месте в немецком чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 2.01. Ничью оценивают в 3.64, а на успех «Партизана» — за 3.40.

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    На бумаге фаворит, конечно же «Кёльн», но лидер квартета «Партизан» уже доказал, что мальчиками для битья не будет. Скорее всего положительная динамика игр со стороны сербского клуба продолжится и команда сможет в очередной раз добиться положительного успеха.

    Наши прогноз и ставка — «Партизан» не проиграет с коэффициентом 1.77.

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    «Партизан» — «Кёльн»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. «Партизан» заберёт очки себе?
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