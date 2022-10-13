«Партизан»
Сербский клуб — лидер группы D. «Партизан» идёт пока без поражений. В активе команды 5 очков. А это 1 победа и 2 ничьи.
Это результат игры «Партизана» в нынешнем розыгрыше еврокубка. В стартовой игре коллектив из Сербии разошёлся миром с чешским «Словацко» (3:3) и французской «Ниццей» (1:1).
Коэффициенты матча Партизан — Кёльн
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Ну а в 3-м сотворил сенсацию, обыгрыв с минимальным счетом немецкий «Кёльн».
В чемпионате своей страны «Партизан» в гостях разгромил «Вождовац» (4:0). После победы сербский коллектив поднялся в турнирной таблице и расположился на 4-м месте.
«Кёльн»
Кёльн после поражения от «Партизана» с 1-го места рухнул на 3-е. В активе немецкого клуба сейчас 4 очка.
Шансы обойти сербский клуб — есть. Для этого нужно бить соперника на его же территории.
За три тура в основной сетке Лиги конференций «Кёльн» смог обыграть только «Словацко» (4:2), а также сыграл вничью с «Ниццей» (1:1).
В Бундеслиге «Кёльн» потерпел крупное поражение от «Боруссии» из Гладбаха (2:5). Клуб идёт на 9-м месте в немецком чемпионате.
Прогноз и ставка
В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кёльна» в этом матче можно поставить за 2.01. Ничью оценивают в 3.64, а на успех «Партизана» — за 3.40.
На бумаге фаворит, конечно же «Кёльн», но лидер квартета «Партизан» уже доказал, что мальчиками для битья не будет. Скорее всего положительная динамика игр со стороны сербского клуба продолжится и команда сможет в очередной раз добиться положительного успеха.
Наши прогноз и ставка — «Партизан» не проиграет с коэффициентом 1.77.