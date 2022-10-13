ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Анфан террибль». Пытаясь удержать Мбаппе, «ПСЖ» породил монстра «Милан» — «Челси»Три очка Гриффиндору. Команда Поттера разобралась с «Миланом» на «Сан-Сиро» Пауло Дибала Переоцененные и недооцененные. Лукаку, Гризманн, Дибала и еще 10 самых противоречивых игроков
  • 00:08
    • ПСЖ не удержал победу над «Бенфикой»
    Все новости спорта

    Бельгийцы возьмут реванш?

    «Юргорден» — «Гент». Прогноз, ставка (к. 2.34) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 4, квартет F, 13 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Юргорден Прогнозы на Гент Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Гент»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча «Эйпен» — «Гент». Чемпионат Бельгии
    В четверг, 13 октября «Юргорден» в родных стенах примет «Гент» в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 19:45 (мск). «Юргорден» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Группа F 13 Октября 2022 года
    Юргорден
  • Стокгольм
    •  Юргорден 19:45 Гент Гент
  • Лига конференций. Группа F
    •

    «Юргорден»

    Клуб из Швеции — лидер группы F. К экватору Лиги конференций «Юргорден» набрал 7 очков.

    Первые очки скандинавы потеряли ещё в 1-м туре. «Юргорден» в гостях поделил очки с ирландцами из «Шэмрок Роверс» (0:0).

    Коэффициенты матча Юргорден — Гент

    1X2Новым игрокам
  • 3.003.402.35Фрибет$40
    •

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Потом пошли победы. Сначала дома обыграли «Мольде» (3:2), а затем «Гент» (1:0).

    В чемпионате Швеции «Юргорден» проиграл главную битву сезона. Дома клуб уступил прямому конкуренту за золото «Хеккену» (0:1). Теперь игроки «Юргордена» отстают от соперника на 3 очка.

    «Гент»

    «Буйволы» идут в основной сетке ЛК на 3-м месте. У «Гента» — 4 балла в активе. Столько же очков у 2-й команды квартета «Мольде».

    Между собой соперники сыграли вничью (0:0). Было это ещё в 1-м туре в Норвегии.

  • Переоцененные и недооцененные. Лукаку, Гризманн, Дибала и еще 10 самых противоречивых игроков
  • 13 звезд, чья игра чаще всего становится поводом для жарких дискуссий
  • Вчера

    • Потом «Гент» в родных стенах разгромил «Шэмрок Роверс» (3:0). А следом с минимальным
    счётом уступил «Юргордену» (0:1).

    В 11-м туре чемпионата Бельгии «Гент» разбил Эйпен (4:0). В таблице команда идёт на 8-м месте с 17 очками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Гента» можно поставить за 2.34, ничью оценивают в 3.34. А на победу «Юргордена» — 2.95.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    У бельгийцев есть отличная возможность доказать, что домашний проигрыш от «Юргордена» — случайность. «Гент» по-прежнему остаётся фаворитом этой пары.

    Наши прогноз и ставка — победа «Гента» с коэффициентом 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рыбакина — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Карацев — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.09
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Байер — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Юргорден» — «Гент»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Бельгийцы возьмут реванш?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры