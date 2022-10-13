В четверг, 13 октября «Юргорден» в родных стенах примет «Гент» в рамках матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Встреча в квартете F начнётся в 19:45 (мск). «Юргорден» — «Гент»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юргорден»

Клуб из Швеции — лидер группы F. К экватору Лиги конференций «Юргорден» набрал 7 очков.

Первые очки скандинавы потеряли ещё в 1-м туре. «Юргорден» в гостях поделил очки с ирландцами из «Шэмрок Роверс» (0:0).

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Потом пошли победы. Сначала дома обыграли «Мольде» (3:2), а затем «Гент» (1:0).

В чемпионате Швеции «Юргорден» проиграл главную битву сезона. Дома клуб уступил прямому конкуренту за золото «Хеккену» (0:1). Теперь игроки «Юргордена» отстают от соперника на 3 очка.

«Гент»

«Буйволы» идут в основной сетке ЛК на 3-м месте. У «Гента» — 4 балла в активе. Столько же очков у 2-й команды квартета «Мольде».

Между собой соперники сыграли вничью (0:0). Было это ещё в 1-м туре в Норвегии.

Потом «Гент» в родных стенах разгромил «Шэмрок Роверс» (3:0). А следом с минимальным

счётом уступил «Юргордену» (0:1).

В 11-м туре чемпионата Бельгии «Гент» разбил Эйпен (4:0). В таблице команда идёт на 8-м месте с 17 очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Гента» можно поставить за 2.34, ничью оценивают в 3.34. А на победу «Юргордена» — 2.95.

У бельгийцев есть отличная возможность доказать, что домашний проигрыш от «Юргордена» — случайность. «Гент» по-прежнему остаётся фаворитом этой пары.

Наши прогноз и ставка — победа «Гента» с коэффициентом 2.34.