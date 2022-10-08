«Реймс»
«Реймс» в нынешнем сезоне выглядит очень скромно. Сейчас команда находится на 17 месте в таблице.
При этом команда имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 9 матчах пропущено 19 мячей.
Коэффициенты матча Реймс — ПСЖ
В минувшем туре «Реймс» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Труа» (2:2).
«Реймс» не побеждает уже больше месяца. Да и вообще, у команды имеются явные трудности в организации игры.
ПСЖ
ПСЖ традиционно сносит всех и вся в Лиге 1. В 9 матчах парижане выиграли 8 раз при одной ничьей.
Отметим привычно мощную атакующую линию команды. Парижане настреляли уже 28 мячей в чемпионате.
Зато свой последний поединок ПСЖ провел не лучшим образом. Правда, дело было в Лиге чемпионов, где команда упустила победу над «Бенфикой» (1:1).
Вот только без кадровых проблем не обошлось. В этой встрече не примут участие Ренату Санчеш и Преснел Кимпембе.
Прогноз и ставка
На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают взять за 6.30, а победу «Реймса» — за 9.00.
«Реймс»
ПСЖ традиционно не имеет проблем с «Реймсом». Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.78.