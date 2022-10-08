«Реймс» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 22:00 мск. «Реймс» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» в нынешнем сезоне выглядит очень скромно. Сейчас команда находится на 17 месте в таблице.

При этом команда имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 9 матчах пропущено 19 мячей.

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В минувшем туре «Реймс» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Труа» (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

«Реймс» не побеждает уже больше месяца. Да и вообще, у команды имеются явные трудности в организации игры.

ПСЖ

ПСЖ традиционно сносит всех и вся в Лиге 1. В 9 матчах парижане выиграли 8 раз при одной ничьей.

Отметим привычно мощную атакующую линию команды. Парижане настреляли уже 28 мячей в чемпионате.

Зато свой последний поединок ПСЖ провел не лучшим образом. Правда, дело было в Лиге чемпионов, где команда упустила победу над «Бенфикой» (1:1).

Вот только без кадровых проблем не обошлось. В этой встрече не примут участие Ренату Санчеш и Преснел Кимпембе.

Прогноз и ставка

На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают взять за 6.30, а победу «Реймса» — за 9.00.

«Реймс» слишком много пропускает в свои ворота . Атака парижан наверняка будет действовать привычно активно.

ПСЖ традиционно не имеет проблем с «Реймсом». Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.78.