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    ПСЖ учинит разгром «Реймсу»

    «Реймс» — ПСЖ. Прогноз, ставка (к. 2.78) на футбол, Лига 1, 8 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Реймс» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 22:00 мск. «Реймс» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Октября 2022 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Реймс»

    «Реймс» в нынешнем сезоне выглядит очень скромно. Сейчас команда находится на 17 месте в таблице.

    При этом команда имеет проблемы с надежностью своих тылов. В 9 матчах пропущено 19 мячей.

    Коэффициенты матча Реймс — ПСЖ

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    В минувшем туре «Реймс» добыл один зачетный балл. На выезде команда расписала мировую с «Труа» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Реймс» не побеждает уже больше месяца. Да и вообще, у команды имеются явные трудности в организации игры.

    ПСЖ

    ПСЖ традиционно сносит всех и вся в Лиге 1. В 9 матчах парижане выиграли 8 раз при одной ничьей.

    Отметим привычно мощную атакующую линию команды. Парижане настреляли уже 28 мячей в чемпионате.

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    • Зато свой последний поединок ПСЖ провел не лучшим образом. Правда, дело было в Лиге чемпионов, где команда упустила победу над «Бенфикой» (1:1).

    Вот только без кадровых проблем не обошлось. В этой встрече не примут участие Ренату Санчеш и Преснел Кимпембе.

    Прогноз и ставка

    На победу ПСЖ в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают взять за 6.30, а победу «Реймса» — за 9.00.

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    «Реймс» слишком много пропускает в свои ворота. Атака парижан наверняка будет действовать привычно активно.

    ПСЖ традиционно не имеет проблем с «Реймсом». Наши прогноз и ставка — Фора ПСЖ -2.5 с коэффициентом 2.78.

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    «Реймс» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ учинит разгром «Реймсу»
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