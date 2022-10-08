«Марсель» сыграе на своем поле против «Аяччо» в рамках десятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:00 мск. «Марсель» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет лишь два очка.

Что сказать, «Марсель» пока что впечатляет. Несмотря на незапланированную смену главного тренера, провансальцы ударно проводят начало сезона.

Коэффициенты матча Марсель — Аяччо 1X2Новым игрокам 1.354.6010.50Фрибет$40

Ранее на этой неделе команда Игора Тудора разгромила лиссабонский «Спортинг» (4:1) в рамках Лиги чемпионов.

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А перед этим «Марсель» уверенно разобрался с «Анже» (3:0).

«Марсель» еще ни разу не проигрывал и не пропускал больше одного мяча в текущем чемпионате Франции.

«Аяччо»

«Аяччо» тем временем находится на последней строчке, набрав в девяти матчах лишь четыре очка.

Судя по всему, корсиканский клуб оказался не готов к баталиям элитного дивизиона.

Достаточно посмотреть на результаты: в семи предыдущих матчах у команды Оливье Панталони шесть поражений. Как говорится, все ясно.

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Единственную победу «Аяччо» одержал в середине сентября, когда выиграл на выезде у «Бреста», который тоже слабо проводит первую половину сезона.

Прогноз и ставка

На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Аяччо» — за 9.30.

Вопреки ожиданиям, встреча со «Спортингом» получилась для «Марселя» не самой сложной. В первую очередь, благодаря тому, что соперник еще в середине первого тайма остался в меньшинстве.

Так что можно не сомневаться, что команда Тудора подойдет в отличном состоянии к игре против «Аяччо».

Ставка — победа «Марселя» + тотал больше 2,5 за 2.13.