«Марсель»
«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет лишь два очка.
Что сказать, «Марсель» пока что впечатляет. Несмотря на незапланированную смену главного тренера, провансальцы ударно проводят начало сезона.
Коэффициенты матча Марсель — Аяччо
Ранее на этой неделе команда Игора Тудора разгромила лиссабонский «Спортинг» (4:1) в рамках Лиги чемпионов.
А перед этим «Марсель» уверенно разобрался с «Анже» (3:0).
«Марсель» еще ни разу не проигрывал и не пропускал больше одного мяча в текущем чемпионате Франции.
«Аяччо»
«Аяччо» тем временем находится на последней строчке, набрав в девяти матчах лишь четыре очка.
Судя по всему, корсиканский клуб оказался не готов к баталиям элитного дивизиона.
Достаточно посмотреть на результаты: в семи предыдущих матчах у команды Оливье Панталони шесть поражений. Как говорится, все ясно.
Единственную победу «Аяччо» одержал в середине сентября, когда выиграл на выезде у «Бреста», который тоже слабо проводит первую половину сезона.
Прогноз и ставка
На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Аяччо» — за 9.30.
Вопреки ожиданиям, встреча со «Спортингом» получилась для «Марселя» не самой сложной. В первую очередь, благодаря тому, что соперник еще в середине первого тайма остался в меньшинстве.
Так что можно не сомневаться, что команда Тудора подойдет в отличном состоянии к игре против «Аяччо».
Ставка — победа «Марселя» + тотал больше 2,5 за 2.13.