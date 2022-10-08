ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел Алексей ОлейникОлейник ничего не показал в бою с Латифи. На этот раз «дяде Леше» не помогла даже борьба «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии
  • 00:17
    • «Арсенал» разгромил «Буде-Глимт», «Рома» уступила «Бетису»
  • 23:48
    • Киевское «Динамо» уступило «Ренну», «Фенербахче» обыграл АЕК
    Все новости спорта

    «Марсель» продлит беспроигрышную серию в Лиге 1?

    «Марсель» — «Аяччо». Прогноз (к. 2.13) и ставки на чемпионат Франции 8 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Аяччо Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Аяччо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Марсель» еще ни разу не проигрывал и не пропускал больше одного мяча в текущем чемпионате Франции
    «Марсель» сыграе на своем поле против «Аяччо» в рамках десятого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 8 октября, начало — в 18:00 мск. «Марсель» — «Аяччо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 08 Октября 2022 года
    Марсель
  • Лига чемпионов. Группа D
    •  Марсель 18:00 Аяччо Аяччо
  • Аяччо
    •

    «Марсель»

    «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 23 очка. Отставание от «Пари Сен-Жермен» составляет лишь два очка.

    Что сказать, «Марсель» пока что впечатляет. Несмотря на незапланированную смену главного тренера, провансальцы ударно проводят начало сезона.

    Коэффициенты матча Марсель — Аяччо

    1X2Новым игрокам
  • 1.354.6010.50Фрибет$40
    •

    Ранее на этой неделе команда Игора Тудора разгромила лиссабонский «Спортинг» (4:1) в рамках Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на футбол

    А перед этим «Марсель» уверенно разобрался с «Анже» (3:0).

    «Марсель» еще ни разу не проигрывал и не пропускал больше одного мяча в текущем чемпионате Франции.

    «Аяччо»

    «Аяччо» тем временем находится на последней строчке, набрав в девяти матчах лишь четыре очка.

    Судя по всему, корсиканский клуб оказался не готов к баталиям элитного дивизиона.

    Достаточно посмотреть на результаты: в семи предыдущих матчах у команды Оливье Панталони шесть поражений. Как говорится, все ясно.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Единственную победу «Аяччо» одержал в середине сентября, когда выиграл на выезде у «Бреста», который тоже слабо проводит первую половину сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Марсель» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Аяччо» — за 9.30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Вопреки ожиданиям, встреча со «Спортингом» получилась для «Марселя» не самой сложной. В первую очередь, благодаря тому, что соперник еще в середине первого тайма остался в меньшинстве.

    Так что можно не сомневаться, что команда Тудора подойдет в отличном состоянии к игре против «Аяччо».

    Ставка — победа «Марселя» + тотал больше 2,5 за 2.13.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Маннарино — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Циципас — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Кирьос — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шаповалов — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хачанов — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Верес — Металлист
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Колос — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Рыбакина — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Куньлунь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Марсель» — «Аяччо»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 08.10.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» продлит беспроигрышную серию в Лиге 1?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры