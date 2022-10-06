«Цюрих» сыграет на своем поле с ПСВ в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 19:45 мск. «Цюрих» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Цюрих»

В первых турах группового раунда турнира команда потерпела поражение от лондонского «Арсенала» (1:2) дома и «Буде-Глимту» (1:2) на выезде.

«Цюрих» изначально пробовал попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но еще в конце июля уступил по сумме двух матчей азербайджанскому «Карабаху».

В квалификации Лиги Европы швейцарскому клубу было значительно комфортнее, где он прошел «Линфилд» и «Хартс».

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Также стоит отметить, что «Цюрих», не выигравший семь последних поединков на всех фронтах при шести матчах, набрал в 9 матчах чемпионата Швейцарии лишь три очка.

ПСВ

ПСВ пока что провел только один поединок на этой стадии, в котором сыграл вничью с «Буде-Глимтом» (1:1).

до последнего коллектив боролся за выход в групповой этап Лиги чемпионов, но в итоге оказался в Лиге Европы.

В решающем раунде квалификации команда Руда ван Нистелроя, которая одержала только две победы в последних пяти играх, уступила «Рейнджерс».

В Эредивизи ПСВ в первых восьми турах набрал 18 очков и занимает третье место с отставанием в два балла от лидера АЗ.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех хозяев поля оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — ПСВ выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.