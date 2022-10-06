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    Шотландцы не оставят шансов «фиалкам»?

    «Хартс» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 3, квартет А, 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хартс» — «Фиорентина»
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    «Хартс» — «Цюрих». Фрагмент матча плей-офф Лиги Европы
    Шотландский «Хартс» в родных стенах примет итальянскую «Фиорентину». Встреча 3-го тура в квартете А пройдёт в четверг, 6 октября. Начало — в 22:00 (мск). «Хартс» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа A 06 Октября 2022 года
    Хартс
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    •  Хартс 22:00 Фиорентина Фиорентина
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    «Хартс»

    «Дубовые сердца» входят в Топ-2 квартета А. В стартовых матчах Лиги конференций «Хартс» одержал 1 победу и 1 встречу проиграл.

    Шотландцы потерпели поражение в 1-м туре. Неудача постигла в игре против турецкого «Истанбула» — лидера группы. «Хартс» проиграл эту встречу со счётом 0:4.

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    Затем удалось реабилитироваться. Гостевой поединок против чемпиона Латвии РФШ, шотландцы выиграли (2:0).

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    В чемпионате Шотландии «дубовые сердца» с 13 очками расположились на 6-м месте. Лидер — «Селтик» с 21 пунктом.

    В субботу, 1 октября «Хартс» провёл домашний поединок в рамках 9-го тура против «Рейнджерса». Проиграл с крупным счётом 0:4.

    «Фиорентина»

    Дела у «Фиорентины» в Лиге конференций складываются не лучшим образом. «Флорентийцы» смогли заработать лишь 1 очко.

    Итальянский коллектив сыграл вничью с лучшей командой Латвии — командой РФШ (1:1). Самое интересное, что «фиалки» упустили победу в самый ответственный момент. За 16 минут до финального свистка.

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    • Затем последовало разгромное поражение от «Истанбула» (0:3). Первая путёвка в плей-офф Лиги конференций наверняка достанется турецкой команде. А вот за 2-ю строчку «Фиорентине» придётся побороться с «Хартсом» и РФШ.

    «Фиорентина» представляет одну из сильнейших лиг Европы. В итальянской Серии А прошли матчи 8-го тура. «Фиалки» свой поединок проиграли «Аталанте» (0:1).

    Команда продолжает тесниться где-то в середине турнирной таблицы, а именно на 11-м месте. Еврокубки на будущий сезон «флорентийцам» пока не светит, но и вылет не грозит.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение гостевой команде. На победу «Хартса» дают оценку в 5.15, ничью предлагают в 4.00, а на победу «Фиорентины» можно поставить — за 1.61.

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    Прогноз — По мнению букмекеров фаворит пары — «Фиорентина». Однако, команда находится в игровом кризисе.

    В чемпионате дела идут плохо, «фиалки» не могут вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы. Да и с реализацией у команды проблема. В этой паре мы рискнем в пользу шотландского клуба.

    Ставка — «Хартс» не проиграет с коэффициентом 2.28.

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    «Хартс» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Шотландцы не оставят шансов «фиалкам»?
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