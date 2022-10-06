Сербская «Црвена Звезда» сыграет на своем поле против венгерского «Ференцвароша» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 4 октября, начало — в 19:45 мск. «Црвена Звезда» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

«Црвена Звезда» занимает последнее место в группе после двух туров, в которых не набрала ни одного очка.

В первом матче сербский гранд потерпел домашнее поражение от «Монако» — 0:1. А через неделю после этой игры команда Милоша Милоевича уступила на поле «Трабзонспора» — 1:2.

Коэффициенты матча Црвена Звезда — Ференцварош 1X2Новым игрокам 1.903.653.90Фрибет$40

В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» до сих пор ни разу не проигрывала, потеряв в 11-ти турах лишь четыре очка. Но в контексте предстоящего матча с «Ференцварошем» это не имеет никакого значения, учитывая уровень турнира.

Все прогнозы на футбол

«Црвена Звезда» пропускала хотя бы один мяч в четырех из пяти предыдущих матчей.

«Ференцварош»

«Ференцварош» тем временем единолично возглавляет группу после двух сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

Чемпион Венгрии, скорее всего, и сам не ожидал, что будет лидировать после первых туров.

В начале сентября команда Станислава Черчесова одержала победу над «Трабзонспором» (3:2), несмотря на то, что уже с 16-й минуты ей пришлось играть в меньшинстве.

А во втором туре «Ференцварош» преподнес настоящую сенсацию, выиграв на поле «Монако» — 1:0.

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» тоже занимает первое место. Правда, в минувшее воскресенье команда Черчесова неожиданно проиграла на выезде «Кечкемету».

Прогноз и ставка

На «Црвену Звезду» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Ференцвароша» — за 3.82.

Как ни странно, «Ференцварош» очень здорово выглядел в предыдущих матчах Лиги Европы. Особенно это касается игры с «Монако», к которой Черчесов отлично подготовился в тактическом плане.

В общем, чемпион Венгрии способен как минимум не проиграть в Белграде, несмотря на то, что обстановка во время матча будет максимально некомфортной.

Ставка — победа «Ференцвароша» или ничья за 1.92.