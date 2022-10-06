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    Команда Черчесова продлит победную серию в Лиге Европы?

    «Црвена Звезда» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.92) и ставки на Лигу Европы 6 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Ференцварош»
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    Станислав Черчесов
    Сербская «Црвена Звезда» сыграет на своем поле против венгерского «Ференцвароша» в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 4 октября, начало — в 19:45 мск. «Црвена Звезда» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа H 06 Октября 2022 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 19:45 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
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    «Црвена Звезда»

    «Црвена Звезда» занимает последнее место в группе после двух туров, в которых не набрала ни одного очка.

    В первом матче сербский гранд потерпел домашнее поражение от «Монако» — 0:1. А через неделю после этой игры команда Милоша Милоевича уступила на поле «Трабзонспора» — 1:2.

    Коэффициенты матча Црвена Звезда — Ференцварош

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    В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» до сих пор ни разу не проигрывала, потеряв в 11-ти турах лишь четыре очка. Но в контексте предстоящего матча с «Ференцварошем» это не имеет никакого значения, учитывая уровень турнира.

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    «Црвена Звезда» пропускала хотя бы один мяч в четырех из пяти предыдущих матчей.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» тем временем единолично возглавляет группу после двух сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.

    Чемпион Венгрии, скорее всего, и сам не ожидал, что будет лидировать после первых туров.

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    • В начале сентября команда Станислава Черчесова одержала победу над «Трабзонспором» (3:2), несмотря на то, что уже с 16-й минуты ей пришлось играть в меньшинстве.

    А во втором туре «Ференцварош» преподнес настоящую сенсацию, выиграв на поле «Монако» — 1:0.

    В чемпионате Венгрии «Ференцварош» тоже занимает первое место. Правда, в минувшее воскресенье команда Черчесова неожиданно проиграла на выезде «Кечкемету».

    Прогноз и ставка

    На «Црвену Звезду» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Ференцвароша» — за 3.82.

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    Как ни странно, «Ференцварош» очень здорово выглядел в предыдущих матчах Лиги Европы. Особенно это касается игры с «Монако», к которой Черчесов отлично подготовился в тактическом плане.

    В общем, чемпион Венгрии способен как минимум не проиграть в Белграде, несмотря на то, что обстановка во время матча будет максимально некомфортной.

    Ставка — победа «Ференцвароша» или ничья за 1.92.

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    «Црвена Звезда» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. Команда Черчесова продлит победную серию в Лиге Европы?
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