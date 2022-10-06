«Црвена Звезда»
«Црвена Звезда» занимает последнее место в группе после двух туров, в которых не набрала ни одного очка.
В первом матче сербский гранд потерпел домашнее поражение от «Монако» — 0:1. А через неделю после этой игры команда Милоша Милоевича уступила на поле «Трабзонспора» — 1:2.
Коэффициенты матча Црвена Звезда — Ференцварош
В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» до сих пор ни разу не проигрывала, потеряв в 11-ти турах лишь четыре очка. Но в контексте предстоящего матча с «Ференцварошем» это не имеет никакого значения, учитывая уровень турнира.
«Црвена Звезда» пропускала хотя бы один мяч в четырех из пяти предыдущих матчей.
«Ференцварош»
«Ференцварош» тем временем единолично возглавляет группу после двух сыгранных матчей, в которых набрал шесть очков.
Чемпион Венгрии, скорее всего, и сам не ожидал, что будет лидировать после первых туров.
В начале сентября команда Станислава Черчесова одержала победу над «Трабзонспором» (3:2), несмотря на то, что уже с 16-й минуты ей пришлось играть в меньшинстве.
А во втором туре «Ференцварош» преподнес настоящую сенсацию, выиграв на поле «Монако» — 1:0.
В чемпионате Венгрии «Ференцварош» тоже занимает первое место. Правда, в минувшее воскресенье команда Черчесова неожиданно проиграла на выезде «Кечкемету».
Прогноз и ставка
На «Црвену Звезду» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.68, а победу «Ференцвароша» — за 3.82.
Как ни странно, «Ференцварош» очень здорово выглядел в предыдущих матчах Лиги Европы. Особенно это касается игры с «Монако», к которой Черчесов отлично подготовился в тактическом плане.
В общем, чемпион Венгрии способен как минимум не проиграть в Белграде, несмотря на то, что обстановка во время матча будет максимально некомфортной.
Ставка — победа «Ференцвароша» или ничья за 1.92.