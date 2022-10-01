В субботу, 1 октября, подмосковные «Химки» примут столичный ЦСКА в рамках 11 тура РПЛ. Матч на арене «Химки» начнется в 16:30 мск. «Химки» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

В конце августа подмосковную команду возглавил Спартак Гогниев, который начал с поражения от «Оренбурга» (1:3) в чемпионате России.

Затем «Химки» в рамках РПЛ дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а в Кубке России на выезде поделили очки с «Пари НН» (1:1).

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Перед международным перерывом химчане на выезде уступили «Краснодару» (1:3) в РПЛ, а вернулись кубковым поражением от «Локомотива» со счетом 0:5.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 8 очками после 10 туров «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 11-19, 4 мяча на счету Долгова.

ЦСКА

Август ЦСКА закончил тем, что на выезде победил «Торпедо» (2:0) в Кубке России, а сентябрь начал одолев «Крылья Советов» (1:0) в рамках РПЛ.

Затем армейцы на своем поле разгромили «Краснодар» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка победили «Урал» со счетом 2:1.

В последних матчах подопечные Владимира Федорова в РПЛ на выезде уступили «Торпедо» со счетом 0:1, а в Кубке России дома победили «Сочи» (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

С 20 очками ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 21-9, Хесус Медина забил 5 голов.

Прогноз и ставка

На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.60, на ничью в основное время — 4.40, а на победу ЦСКА — 1.58.

В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Москве, а в Химках армейцы проиграли 2:4. В последних 5 очных встречах ЦСКА 2 раза победил и дважды сыграл вничью.

На своем поле ЦСКА трижды сыграл вничью с «Химками» и два раза победил в последних пяти матчах. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч .