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    ЦСКА продлит страдания «Химок»?

    «Химки» — ЦСКА. Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, чемпионат России, 1 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — ЦСКА
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    Спартак Гогниев
    В субботу, 1 октября, подмосковные «Химки» примут столичный ЦСКА в рамках 11 тура РПЛ. Матч на арене «Химки» начнется в 16:30 мск. «Химки» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Октября 2022 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Химки»

    В конце августа подмосковную команду возглавил Спартак Гогниев, который начал с поражения от «Оренбурга» (1:3) в чемпионате России.

    Затем «Химки» в рамках РПЛ дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а в Кубке России на выезде поделили очки с «Пари НН» (1:1).

    Коэффициенты матча Химки — ЦСКА

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    Перед международным перерывом химчане на выезде уступили «Краснодару» (1:3) в РПЛ, а вернулись кубковым поражением от «Локомотива» со счетом 0:5.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 8 очками после 10 туров «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 11-19, 4 мяча на счету Долгова.

    ЦСКА

    Август ЦСКА закончил тем, что на выезде победил «Торпедо» (2:0) в Кубке России, а сентябрь начал одолев «Крылья Советов» (1:0) в рамках РПЛ.

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    • Затем армейцы на своем поле разгромили «Краснодар» (4:1) в рамках РПЛ, а потом в матче Кубка победили «Урал» со счетом 2:1.

    В последних матчах подопечные Владимира Федорова в РПЛ на выезде уступили «Торпедо» со счетом 0:1, а в Кубке России дома победили «Сочи» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 20 очками ЦСКА идет на 3-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 21-9, Хесус Медина забил 5 голов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.60, на ничью в основное время — 4.40, а на победу ЦСКА — 1.58.

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    В прошлом сезоне команды сыграли вничью 0:0 в Москве, а в Химках армейцы проиграли 2:4. В последних 5 очных встречах ЦСКА 2 раза победил и дважды сыграл вничью.

    На своем поле ЦСКА трижды сыграл вничью с «Химками» и два раза победил в последних пяти матчах. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.74 и ТБ 2,5 за 1.64.

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    «Химки» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 01.10.2022. Прогнозы на футбол. ЦСКА продлит страдания «Химок»?
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