Португалия на своем поле сыграет против сборной Испании в рамках 6-го тура Лиги Наций. Матч состоится 27 сентября, начало — 21:45 (мск). Португалия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Португальцы после 5-ти сыгранных матчей смогли занять лидерство в своей группе Лиги Наций набрав 10 очков. Команда забила больше всех в ворота соперников — 11 голов, а пропустила меньше всех — 2 мяча.

На старте розыгрыша Португалия потеряла очки именно с нынешним соперником сборной Испанией. В том матче команды обменялись голами и разошлись ничьей со счетом 1:1. Так же португальцы записали в свой актив еще один неудачный матч со сборной Швейцарии, которой проиграли со счетом 1:0.

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А в остальных поединках сборная Португалии с легкостью обыграла всех соперников не пропуская ни одного мяча — Швейцария (4:0), Чехия ( 2:0 дома и 0:4 на выезде).

Все прогнозы на Лигу наций

Из последних 5-ти домашних поединков сборная Португалии 4 матча подряд одерживала победы над своими оппонентами и лишь в одном матче еще в 2021 году — проиграла.

Испания

Испанцы показали результаты немного хуже своего нынешнего соперника и расположились на втором месте в группе набрав при этом 8 очков. Этот коллектив забивал 7 раз, а пропускал — 5.

Сборная Испании начала свой путь в Лиге Наций с двух ничейных поединков с такими сборными как Португалия, сыграв с ними со счетом 1:1 и Чехия, с которой они дважды обменялись голами и не определили сильнейшего — 2:2.

После этого у Испании было две победы над той же Чехией на своем поле со счетом 2:0 и в выездном матче над Швейцарией со счетом 0:1. А вот в последнем туре швейцарцам все таки удалось нанести первое поражение испанцам в нынешнем розыгрыше и сборная Испании проиграла на своем поле со счетом 1:2.

Сборная Испании так же одержала 4 победы в последних 5-ти выездных матчах и один раз испанцы сыграли вничью.

Прогноз и ставка

На победу Португалии в этом матче можно поставить за 2.32, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу Испании — за 3.36.

Прогноз — Сборная Испании в этом розыгрыше все время показывает нестабильные результаты. А Португалия более напористо набирает очки и тем более на своем поле точно захочет порадовать болельщиков и обеспечить себе уверенное лидерство в группе.

Ставка — Победа Португалии за 2.32.