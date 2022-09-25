«Санфречче Хиросима» сыграет на своем поле с «Ависпа Фукуокой» в рамках ½ финала Кубка Японии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 11:00 мск. «Санфречче Хиросима» — «Ависпа Фукуока»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санфречче Хиросима»

«Санфречче Хиросима» в чемпионате выглядит весьма уверенно. На текущий момент команда занимает 3 место.

В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде была добыта ничья в поединке с «Нагоей» (0:0).

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А вот в первом полуфинальном матче Кубка «Санфречче Хиросима» победила. На выезде команда одолела «Ависпа Фукуоку» (2:3).

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«Санфречче Хиросима» наверняка постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и победа в первом матче уж точно придаст уверенности.

«Ависпа Фукуока»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь ярко. В чемпионате Японии команда занимает лишь 14 место.

«Ависпа Фукуока» слабовато атакует. В 30 матчах команда сумела забить всего лишь 24 мяча.

А вот в предыдущем туре чемпионата «Ависпа Фукуока» добыла три очка. Дома был обыгран «Симидзу» (3:2).

Поражение в первом матче заставит команду активнее атаковать. Свои шансы у ворот соперника гости точно получат.

Прогноз и ставка

На победу «Санфречче Хиросимы» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Ависпа Фукуоки» — за 6.00.

Хозяева по игре выглядят сильнее.

«Ависпа Фукуока» будет активно атаковать .

В первом матче команды порадовали голами, и эта тенденция должна сохраниться. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.