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    В Хиросиме забивают все

    «Санфречче Хиросима» — «Ависпа Фукуока». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Японии, 25 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Санфречче Хиросима» — «Ависпа Фукуока»
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    Кейсуке Осако
    «Санфречче Хиросима» сыграет на своем поле с «Ависпа Фукуокой» в рамках ½ финала Кубка Японии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 11:00 мск. «Санфречче Хиросима» — «Ависпа Фукуока»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D2 26 Сентября 2022 года
    Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 21:45 Эстония Эстония
  • Таллин
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    «Санфречче Хиросима»

    «Санфречче Хиросима» в чемпионате выглядит весьма уверенно. На текущий момент команда занимает 3 место.

    В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде была добыта ничья в поединке с «Нагоей» (0:0).

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    А вот в первом полуфинальном матче Кубка «Санфречче Хиросима» победила. На выезде команда одолела «Ависпа Фукуоку» (2:3).

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    «Санфречче Хиросима» наверняка постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и победа в первом матче уж точно придаст уверенности.

    «Ависпа Фукуока»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь ярко. В чемпионате Японии команда занимает лишь 14 место.

    «Ависпа Фукуока» слабовато атакует. В 30 матчах команда сумела забить всего лишь 24 мяча.

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    • А вот в предыдущем туре чемпионата «Ависпа Фукуока» добыла три очка. Дома был обыгран «Симидзу» (3:2).

    Поражение в первом матче заставит команду активнее атаковать. Свои шансы у ворот соперника гости точно получат.

    Прогноз и ставка

    На победу «Санфречче Хиросимы» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Ависпа Фукуоки» — за 6.00.

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    Хозяева по игре выглядят сильнее.

    «Ависпа Фукуока» будет активно атаковать.

    В первом матче команды порадовали голами, и эта тенденция должна сохраниться. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Санфречче Хиросима» — «Ависпа Фукуока»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. В Хиросиме забивают все
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