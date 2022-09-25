«Санфречче Хиросима»
«Санфречче Хиросима» в чемпионате выглядит весьма уверенно. На текущий момент команда занимает 3 место.
В минувшем туре команда добыла один балл. На выезде была добыта ничья в поединке с «Нагоей» (0:0).
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А вот в первом полуфинальном матче Кубка «Санфречче Хиросима» победила. На выезде команда одолела «Ависпа Фукуоку» (2:3).
«Санфречче Хиросима» наверняка постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и победа в первом матче уж точно придаст уверенности.
«Ависпа Фукуока»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь ярко. В чемпионате Японии команда занимает лишь 14 место.
«Ависпа Фукуока» слабовато атакует. В 30 матчах команда сумела забить всего лишь 24 мяча.
А вот в предыдущем туре чемпионата «Ависпа Фукуока» добыла три очка. Дома был обыгран «Симидзу» (3:2).
Поражение в первом матче заставит команду активнее атаковать. Свои шансы у ворот соперника гости точно получат.
Прогноз и ставка
На победу «Санфречче Хиросимы» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Ависпа Фукуоки» — за 6.00.
Хозяева по игре выглядят сильнее.
«Ависпа Фукуока»
В первом матче команды порадовали голами, и эта тенденция должна сохраниться. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.