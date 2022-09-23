Cборная Италии сыграет на своем поле против команды Англии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 21:45 мск. Италия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италии занимает третье место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрала пять очков. От сенсационного лидера, команды Венгрии, действующие чемпионы Европы отстают на два очка.

В июне итальянцы провели четыре матча в рамках Лиги наций и только в одном из них им удалось одержать победу.

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Команда Роберто Манчини кое-как выиграла у венгров на своем поле. Матчи с Германией и Англией завершились вничью.

А еще в одном матче с немцами, гостевом, Италия проиграла со счетом 2:5.

В этом году сборная Италии выиграла лишь один из семи матчей.

В предстоящих матчах «Скуадре Адзурре» не помогут несколько ключевых футболистов, в том числе Марко Верратти и Лоренцо Инсинье, жена которого потеряла ребенка после полугода беременности.

Англия

Сборная Англии тем временем находится на последней строчке в группе, набрав в четырех матчах лишь два очка.

И предстоящий матч может стать ключевым для англичан: в случае поражения они вылетят в Лигу Б. И это, безусловно, станет серьезным репутационным ударом.

В июне команда Гарета Саутгейта сенсационно проиграла Венгрии, причем дважды — 0:1 в гостях и 0:4 на своем поле. Главного тренера Англии, конечно, никто не стал увольнять, но незадолго до чемпионата мира такая игра и результаты сборной должны настораживать не только болельщиков, и руководство местной ассоциации футбола.

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Саутгейт собрал мощнейший состав на предстоящие матчи с Италией и Германией, которые также станут генеральной репетицией перед ЧМ в Катаре.

Прогноз и ставка

На Италию в этом матче можно поставить за 2.97, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу Англии — за 2.68.

Итальянцы прекрасно понимают, что судьба Англии в их руках. Но при этом очень сомнительно, что Италии хватит кадровых ресурсов, чтобы обыграть максимально заряженных на результат англичан.

Вполне вероятно, что после этого матча на волоске окажется как раз репутация «Скуадры Адзурры», которая в конце марта сенсационно пролетела мимо ЧМ-2022.

Ставка — победа Англии за 2.68. Звезды АПЛ, скорее всего, дожмут абсолютно среднюю по составу Италию.