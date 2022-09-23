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    «Неукротимые львы» загрызут узбеков

    Камерун — Узбекистан. Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, товарищеский матч, 23 сентября 2022 года

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    Венсан Абубакар
    Камерун сыграет на своем поле с Узбекистаном в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 13:00 мск. Камерун — Узбекистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Сентября 2022 года
    Узбекистан
  • Ташкент
    •  Узбекистан 13:00 Камерун Камерун
  • Яунде
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    Камерун

    Камерунцы давненько не собирались в оптимальном составе. Да и вообще, нынешнее поколение «неукротимых львов» не выглядит уж столь мощно.

    Правда, две недели назад Камерун добыл победу над Экваториальной Гвинеей. Она случилась в рамках квалификации на чемпионат африканских наций.

    Причем Камерун минимально уступил в первой встрече. Так что умения добывать нужный результат у команды не отнять.

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    Вот и в этом поединке камерунцы постараются сыграть как можно активнее в атаке. Свои шансы у ворот соперника у команды наверняка будут.

    Узбекистан

    Узбеки традиционно сильны, и высоко котируются в Азии. Вот только пока команде не удается квалифицироваться на Мундиаль.

    Зато в Кубке Азии Узбекистан выступает прилично. Команда в своей группе заняла первое место, набрав максимум очков — 9.

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    • Свой последний поединок узбеки провели три месяца назад, и удачно. Дома был обыгран Таиланд (2:0).

    Вот и в этом поединке команда явно не будет отсиживаться в тылах. Есть шанс проявить себя на фоне крепкого оппонента.

    Прогноз и ставка

    На победу Камеруна в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу Узбекистана — за 3.00.

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    «Неукротимые львы» наверняка будут активно атаковать.

    Узбеки испытывают трудности в матчах с сильными оппонентами.

    Сборная Камеруна имеет в своем распоряжении сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа Камеруна с коэффициентом 2.37.

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    Камерун — Узбекистан: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 23.09.2022. Прогнозы на футбол. «Неукротимые львы» загрызут узбеков
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