22 сентября в Риге на стадионе «Даугава» сборная Латвии сыграет против команды Молдавии в 5-м туре Лиги наций дивизиона Д. Начало — в 19:00 по мск. Латвия — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Похоже, что сборная Латвии с третьей попытки сможет поднять из дивизиона Д в С. За два тура до финиша турнира она идет первой, опережая на пять баллов ближайшего преследователя.

Латыши смогли выиграть все четыре поединка в этом соревновании. Своего предстоящего противника они переиграли в гостях со счетом 4:2. В трех других встречах они голов не пропускали.

Коэффициенты матча Латвия — Молдавия 1X2Новым игрокам 1.653.655.80Фрибет$40

Дважды одолели команду Лихтенштейна (1:0 и 2:0), а также разгромили в родных стенах Андорру со счетом 3:0. Всего же они не проигрывают на протяжении восьми встреч с учетом всех турниров.

Все прогнозы на Лигу наций

В этот удачный для себя период Латвия расписала две мировые и добилась шести выигрышей, причем четыре из них были сухими.

Молдавия

Национальная команда Молдавии по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций понизилась в классе. В матчах плей-ин она уступила по пенальти сборной Казахстана.

В этом же турнире «трехцветные» в четырех играх набрали семь баллов и идут на второй строке, уступая первому месту пять баллов. Единственное поражение они потерпели как раз от предстоящего противника.

Сыграли вничью 0:0 с Андоррой на ее поле, а также обыграли ее на своей арене 2:1, и одолели в гостях сборную Лихтенштейна со счетом 1:0.

У молдаван за последние пять игр в различных турнирах только одно поражении, одна мировая и три выигрыша.

В истории противостояний этих команд насчитывается четыре очных поединка, три из которых выиграли латыши и один раз сильнее была Молдавия.

Прогноз и ставка на Латвия — Молдавия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Латвии предлагают — 1.69.

На викторию Молдавии дают — 5.20, ничья оценена — в 3.75.

Только победа оставит молдаванам шансы на повышение в классе. Поэтому им нет смысла отсиживаться в обороне и нужно идти большими силами вперед, что вполне может сказаться на результативности данного поединка.