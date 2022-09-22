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    Латвия — Молдавия. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига наций, 22 сентября 2022 года

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    22 сентября в Риге на стадионе «Даугава» сборная Латвии сыграет против команды Молдавии в 5-м туре Лиги наций дивизиона Д. Начало — в 19:00 по мск. Латвия — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 22 Сентября 2022 года
    Латвия
  • Рига
    •  Латвия 19:00 Молдавия Молдавия
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    Латвия

    Похоже, что сборная Латвии с третьей попытки сможет поднять из дивизиона Д в С. За два тура до финиша турнира она идет первой, опережая на пять баллов ближайшего преследователя.

    Латыши смогли выиграть все четыре поединка в этом соревновании. Своего предстоящего противника они переиграли в гостях со счетом 4:2. В трех других встречах они голов не пропускали.

    Коэффициенты матча Латвия — Молдавия

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    Дважды одолели команду Лихтенштейна (1:0 и 2:0), а также разгромили в родных стенах Андорру со счетом 3:0. Всего же они не проигрывают на протяжении восьми встреч с учетом всех турниров.

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    В этот удачный для себя период Латвия расписала две мировые и добилась шести выигрышей, причем четыре из них были сухими.

    Молдавия

    Национальная команда Молдавии по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций понизилась в классе. В матчах плей-ин она уступила по пенальти сборной Казахстана.

    В этом же турнире «трехцветные» в четырех играх набрали семь баллов и идут на второй строке, уступая первому месту пять баллов. Единственное поражение они потерпели как раз от предстоящего противника.

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    • Сыграли вничью 0:0 с Андоррой на ее поле, а также обыграли ее на своей арене 2:1, и одолели в гостях сборную Лихтенштейна со счетом 1:0.

    У молдаван за последние пять игр в различных турнирах только одно поражении, одна мировая и три выигрыша.

    В истории противостояний этих команд насчитывается четыре очных поединка, три из которых выиграли латыши и один раз сильнее была Молдавия.

    Прогноз и ставка на Латвия — Молдавия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Латвии предлагают — 1.69.

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    На викторию Молдавии дают — 5.20, ничья оценена — в 3.75.

    Только победа оставит молдаванам шансы на повышение в классе. Поэтому им нет смысла отсиживаться в обороне и нужно идти большими силами вперед, что вполне может сказаться на результативности данного поединка.

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    Латвия — Молдавия: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Поединок обещает быть верховым
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