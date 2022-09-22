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    Уверенная виктория «трехцветных»?!

    Франция — Австрия. Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Лига наций, 22 сентября 2022 года

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    Антуан Гризманн
    Франция сыграет на своем поле с Австрией в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск. Франция — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A1 22 Сентября 2022 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 21:45 Австрия Австрия
  • Вена
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    Франция

    Французы нынешнюю Лигу наций полностью проваливают. 2 очка после 4 туров — такова неутешительная диспозиция сборной.

    Сборная Франции еще не добыла ни единой победы. Да и вообще, «трехцветные» забили лишь 3 мяча.

    Коэффициенты матча Франция — Австрия

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  • 1.384.808.50Фрибет$40
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    Свой последний поединок Франция провела неудачно. Дома французы минимально уступили Хорватии.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Матчи против Австрии для команды складываются традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч Франция добыла три победы при одной коллизии.

    Австрия

    Австрийцы как раз находятся на 3 месте в группе. Разумеется, выезд на Сен-Дени для команды становится едва ли не решающим.

    При этом австрийцы не отличаются надежной обороной. В четырех матчах команда пропустила 5 мячей.

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    • В своем последнем матче сборная Австрии вновь разочаровала. Выездное поражение от Дании (2:0) вышло полностью справедливым.

    Наверняка в этом матче австрийцев устроит и ничья. Вот только для ее достижения гостям придется знатно потрудиться.

    Прогноз и ставка

    На победу Франции в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.74, а победу Австрии — за 7.50.

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    Франция имеет все шансы выбраться с последнего места в группе.

    Австрия исторически неудачно играет с французами.

    Французы намерены подняться со дна турнирной таблицы, и наверняка сделают это уверенно. Наши прогноз и ставка — Фора Франции -1.5 с коэффициентом 2.17.

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    Франция — Австрия: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «трехцветных»?!
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