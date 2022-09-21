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    «Санфречче Хиросима» добудет викторию

    «Ависпа Фукуока» — «Санфречче Хиросима». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Кубок Японии, 21 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ависпа Фукуока» — «Санфречче Хиросима»
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    «Ависпа Фукуока» сыграет на своем поле с «Санфречче Хиросимой» в рамках ½ финала Кубка Японии. Матч пройдет 21 сентября, начало — в 13:00 мск. «Ависпа Фукуока» — «Санфречче Хиросима»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ависпа Фукуока»

    «Ависпа Фукуока» в чемпионате выглядит не столь уверенно. На текущий момент команда занимает 13 место в таблице.

    В минувшем туре команда добыла три очка. Дома со счетом 3:2 был обыгран «Симидзу».

    А вот в предыдущем раунде Кубка Японии «Ависпа Фукуока» прошла «Кобе». Причем случилось это за счет правила выездного гола (1:2, 0:1).

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    «Ависпа Фукуока» неудачно играет с «Санфречче Хиросимой». Из пяти последних матчей команда выиграла лишь однажды.

    «Санфречче Хиросима»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. В чемпионате Японии команда занимает 3 место.

    «Санфречче Хиросима» довольно успешно атакует. В 30 матчах команда настреляла 45 мячей.

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    • А вот в предыдущем туре «Санфречче Хиросима» разочаровала результатом. На выезде была добыта лишь ничья в матче с «Нагоей» (0:0).

    В предыдущем раунде турнира «Санфречче Хиросима» сумела пройти непростой барьер в виде «Йокогамы» (3:1, 2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Санфречче Хиросимы» в этом матче можно поставить за 2.11, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Ависпа Фукуока» — за 3.56.

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    Хозяева не балуют стабильностью результатов.

    «Санфречче Хиросима» традиционно успешно играет против «Ависпа Фукуока».

    «Санфречче Хиросима» наверняка будет активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Санфречче Хиросимы» с коэффициентом 2.11.

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    «Ависпа Фукуока» — «Санфречче Хиросима»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 21.09.2022. Прогнозы на футбол. «Санфречче Хиросима» добудет викторию
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