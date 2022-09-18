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    «Пари НН» оставит «Оренбург» без главного тренера?

    «Пари НН» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.03) и ставки на чемпионат России 18 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Оренбург»
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    Беспроигрышная серия «Пари НН» составляет уже шесть матчей
    «Пари НН» сыграет на своем поле против «Оренбурга» в рамках десятого тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября в Нижнем Новгороде, начало — в 14:00 мск. «Пари НН» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Сентября 2022 года
    Нижний Новгород
  • Нижний Новгород
    •  Нижний Новгород 14:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Пари НН»

    «Пари НН» находится на восьмом месте после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

    Как ни крути, а решение о смене главного тренера, похоже, оказалось верным. Под руководством Михаила Галактионова нижегородцы играют явно не хуже, чем при Александре Кержакове.

    Коэффициенты матча Нижний Новгород — Оренбург

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    «Пари НН» слегка забуксовал на старте, но в последнее время команда находится в шикарной форме.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Беспроигрышная серия «Пари НН» составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке команда Галактионова одержала пять побед (одну из них над «Химками» в Кубке России после серии пенальти) и сыграла вничью с московским «Динамо».

    В конце августа «Пари НН» уверенно разобрался на своем поле с «Локомотивом» (2:0).

    В четырех домашних матчах «Пари НН» было забито в общей сложности 19 мячей.

    «Оренбург»

    «Оренбург» тем временем занимает 12-ю строчку, набрав в девяти турах девять очков.

    А вот у «Оренбурга» сейчас все плохо. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на результаты.

    В прошлое воскресенье «Оренбург» «попал» на поле «Зенита» со счетом 0:8. Как говорится, без комментариев.

    Календарь и таблица РПЛ

    А еще через несколько дней «Оренбург» проиграл на выезде «Ростову» в Кубке России — 1:3.

    В девяти предыдущих матчах у «Оренбурга» семь поражений и очень много пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Пари НН» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Оренбурга» — за 3.78.

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    Здесь все очевидно. «Пари НН», скорее всего, подтолкнет руководство «Оренбурга» к поиску нового главного тренера. Судя по недавним матчам, Марцел Личка больше не контролирует ситуацию.

    Ставка — победа «Пари НН» за 2.03.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Пари НН» больше 2,0 да 3.40.

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    «Пари НН» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. «Пари НН» оставит «Оренбург» без главного тренера?
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