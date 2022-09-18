«Пари НН» сыграет на своем поле против «Оренбурга» в рамках десятого тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября в Нижнем Новгороде, начало — в 14:00 мск. «Пари НН» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

«Пари НН» находится на восьмом месте после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.

Как ни крути, а решение о смене главного тренера, похоже, оказалось верным. Под руководством Михаила Галактионова нижегородцы играют явно не хуже, чем при Александре Кержакове.

Коэффициенты матча Нижний Новгород — Оренбург 1X2Новым игрокам 2.103.503.55Фрибет$40

«Пари НН» слегка забуксовал на старте, но в последнее время команда находится в шикарной форме.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Беспроигрышная серия «Пари НН» составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке команда Галактионова одержала пять побед (одну из них над «Химками» в Кубке России после серии пенальти) и сыграла вничью с московским «Динамо».

В конце августа «Пари НН» уверенно разобрался на своем поле с «Локомотивом» (2:0).

В четырех домашних матчах «Пари НН» было забито в общей сложности 19 мячей.

«Оренбург»

«Оренбург» тем временем занимает 12-ю строчку, набрав в девяти турах девять очков.

А вот у «Оренбурга» сейчас все плохо. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на результаты.

В прошлое воскресенье «Оренбург» «попал» на поле «Зенита» со счетом 0:8. Как говорится, без комментариев.

Календарь и таблица РПЛ

А еще через несколько дней «Оренбург» проиграл на выезде «Ростову» в Кубке России — 1:3.

В девяти предыдущих матчах у «Оренбурга» семь поражений и очень много пропущенных мячей.

Прогноз и ставка

На «Пари НН» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Оренбурга» — за 3.78.

Здесь все очевидно. «Пари НН», скорее всего, подтолкнет руководство «Оренбурга» к поиску нового главного тренера. Судя по недавним матчам, Марцел Личка больше не контролирует ситуацию.

Ставка — победа «Пари НН» за 2.03.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Пари НН» больше 2,0 да 3.40.