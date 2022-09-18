«Пари НН»
«Пари НН» находится на восьмом месте после девяти сыгранных матчей, в которых набрал 12 очков.
Как ни крути, а решение о смене главного тренера, похоже, оказалось верным. Под руководством Михаила Галактионова нижегородцы играют явно не хуже, чем при Александре Кержакове.
Коэффициенты матча Нижний Новгород — Оренбург
«Пари НН» слегка забуксовал на старте, но в последнее время команда находится в шикарной форме.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Беспроигрышная серия «Пари НН» составляет уже шесть матчей. И на этом отрезке команда Галактионова одержала пять побед (одну из них над «Химками» в Кубке России после серии пенальти) и сыграла вничью с московским «Динамо».
В конце августа «Пари НН» уверенно разобрался на своем поле с «Локомотивом» (2:0).
В четырех домашних матчах «Пари НН» было забито в общей сложности 19 мячей.
«Оренбург»
«Оренбург» тем временем занимает 12-ю строчку, набрав в девяти турах девять очков.
А вот у «Оренбурга» сейчас все плохо. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на результаты.
В прошлое воскресенье «Оренбург» «попал» на поле «Зенита» со счетом 0:8. Как говорится, без комментариев.
А еще через несколько дней «Оренбург» проиграл на выезде «Ростову» в Кубке России — 1:3.
В девяти предыдущих матчах у «Оренбурга» семь поражений и очень много пропущенных мячей.
Прогноз и ставка
На «Пари НН» в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Оренбурга» — за 3.78.
Здесь все очевидно. «Пари НН», скорее всего, подтолкнет руководство «Оренбурга» к поиску нового главного тренера. Судя по недавним матчам, Марцел Личка больше не контролирует ситуацию.
Ставка — победа «Пари НН» за 2.03.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Пари НН» больше 2,0 да 3.40.