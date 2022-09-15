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    Голландцы сыграют на максимуме?

    АЗ — «Вадуц». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет E, 15 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на АЗ — «Вадуц»
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    Дани де Вит, полузащтник АЗ
    Голландский АЗ проведёт первую домашнюю игру в групповом этапе Лиги конференций. В гости приедет «Вадуц» из Лихтенштейна. Матч 2-го тура пройдёт в четверг, 15 сентября. Начало встречи — в 19:45 (мск). АЗ — «Вадуц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 15 Сентября 2022 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 19:45 Вадуц Вадуц
  • Вадуц
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    АЗ

    АЗ — единоличный лидер группы Е. Голландский клуб с победы стартовал в основной сетке Лиги конференций.

    Матч 1-го тура «Алкмаар» провёл на выезде против украинского коллектива «Днепр-1». Встреча завершилась минимальной победой (1:0).

    Решающий гол на 64-й минуте поединка забил нидерландский полузащитник АЗ Дани де Вит. Голландцы вдвое превзошли соперника и нанесли по воротам 8 ударов. «Алкмаар» мог уйти с поля с более крупным счётом — помешала перекладина.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В национальном чемпионате АЗ провёл матч 6-го тура. Дома «сырные фермеры» сыграли вничью с соседом по таблице «Твенте» (1:1).

    В «регулярке» чемпионата Голландии АЗ идёт на 4-м месте. «Алкмаар» в этом сезоне — без поражений. За плечами клуба 4 победы, 2 ничьи и 14 очков. От лидера «Аякса» — отставание составляет 4 балла.

    «Вадуц»

    У «Алкмаара» 3 очка в группе, у «Вадуца» — 1 балл. Клуб из Лихтенштейна с ничьи начал групповой этап Лиги конференций.

    В стартовой игре «Вадуц» играл против киприотов из «Аполлона». Поединок команд завершился безголевой ничьей (0:0).

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  • 10/09/2022

    • Счёт по игре. Встреча шла на встречных курсах. Но до завершающего удара дело так и не дошло.

    Статистика отразила равную игру двух соперников. Футболисты «Вадуца» и «Аполлона» нанесли по 7 ударов. Разве что киприоты подали на 3 угловых больше. В итоге соперники разделили очки в квартете Е.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу АЗ можно поставить за 1.13, ничью оценивают в 8.00. А на успех «Вадуца» можно поставить за 17.00.

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    АЗ, наверняка одержит победу в матче. В этом поединке можно ожидать голепад со стороны голландского клуба. Плюс «Алкмаар» играет дома.

    У «Вадуца» хромает реализация. Команда второй матч кряду рискует уйти с поля без забитых голов.

    Наши прогноз и ставка — забьет только команда АЗ с коэффициентом 1.68.

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    АЗ — «Вадуц»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Голландцы сыграют на максимуме?
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