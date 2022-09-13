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    Очередная победа «клинков»?

    «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Чемпионшип, 13 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Рис Норрингтон-Дэвис
    «Суонси» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:45 мск. «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Сентября 2022 года
    Суонси
  • Суонси
    •  Суонси 21:45 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Суонси»

    «Суонси» пока и близко не походит на команду с высокими целями. Валлийцы занимают 19 место в таблице.

    Причем команда лишь на один пункт опережает опасную зону. Да и 11 пропущенных мячей в 8 матчах — явно многовато.

    Коэффициенты матча Суонси — Шеффилд Юнайтед

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    Предыдущий тур для команды сложился успешно. «Суонси» в родных стенах минимально одолел КПР.

    Все прогнозы на футбол

    «Суонси» традиционно успешно противостоит «клинкам». Три поединка из пяти последних были выиграны.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» начал чемпионат превосходно. «Клинки» лидируют в Чемпионшип, и мчатся в элиту.

    При этом «клинки» забили уже 16 мячей. Это лучший показатель в лиге (наряду с «Бристоль Сити»), да и вообще команда выглядит монолитно.

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    • В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» разжился тремя очками. На выезде команда переиграла «Халл» (0:2).

    Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. Хочется же продлить свою двухматчевую победную серию!

    Прогноз и ставка

    На победу «Шеффилд Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Суонсиа» — за 3.40.

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    «Суонси» в нынешнем сезоне выглядит бледно.

    «Клинки» лидируют, и наверняка будут активно атаковать.

    Гости намерены продлить свои лидерские полномочия. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.15.

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    «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 13.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередная победа «клинков»?
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