«Суонси»
«Суонси» пока и близко не походит на команду с высокими целями. Валлийцы занимают 19 место в таблице.
Причем команда лишь на один пункт опережает опасную зону. Да и 11 пропущенных мячей в 8 матчах — явно многовато.
Коэффициенты матча Суонси — Шеффилд Юнайтед
Предыдущий тур для команды сложился успешно. «Суонси» в родных стенах минимально одолел КПР.
«Суонси» традиционно успешно противостоит «клинкам». Три поединка из пяти последних были выиграны.
«Шеффилд Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» начал чемпионат превосходно. «Клинки» лидируют в Чемпионшип, и мчатся в элиту.
При этом «клинки» забили уже 16 мячей. Это лучший показатель в лиге (наряду с «Бристоль Сити»), да и вообще команда выглядит монолитно.
В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» разжился тремя очками. На выезде команда переиграла «Халл» (0:2).
Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. Хочется же продлить свою двухматчевую победную серию!
Прогноз и ставка
На победу «Шеффилд Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Суонсиа» — за 3.40.
«Суонси» в нынешнем сезоне выглядит бледно.
«Клинки»
Гости намерены продлить свои лидерские полномочия. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.15.