«Суонси» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 10-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 21:45 мск. «Суонси» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Суонси»

«Суонси» пока и близко не походит на команду с высокими целями. Валлийцы занимают 19 место в таблице.

Причем команда лишь на один пункт опережает опасную зону. Да и 11 пропущенных мячей в 8 матчах — явно многовато.

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Предыдущий тур для команды сложился успешно. «Суонси» в родных стенах минимально одолел КПР.

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«Суонси» традиционно успешно противостоит «клинкам». Три поединка из пяти последних были выиграны.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» начал чемпионат превосходно. «Клинки» лидируют в Чемпионшип, и мчатся в элиту.

При этом «клинки» забили уже 16 мячей. Это лучший показатель в лиге (наряду с «Бристоль Сити»), да и вообще команда выглядит монолитно.

В минувшем туре «Шеффилд Юнайтед» разжился тремя очками. На выезде команда переиграла «Халл» (0:2).

Наверняка в этом поединке гости будут активно атаковать. Хочется же продлить свою двухматчевую победную серию!

Прогноз и ставка

На победу «Шеффилд Юнайтед» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.25, а победу «Суонсиа» — за 3.40.

«Суонси» в нынешнем сезоне выглядит бледно.

«Клинки» лидируют, и наверняка будут активно атаковать .

Гости намерены продлить свои лидерские полномочия. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеффилд Юнайтед» с коэффициентом 2.15.