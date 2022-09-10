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    Обгонят ли «быки» армейцев в таблице РПЛ?

    ЦСКА — «Краснодар». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат России, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Краснодар»
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    ЦСКА
    В субботу, 10 сентября, московский ЦСКА примет «Краснодар» в рамках 9 тура РПЛ. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 17:30 мск. ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Сентября 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 17:30 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    ЦСКА

    Август столичный клуб начал с того, что дома разгромил «Факел» (4:1), после чего на выезде уступил «Зениту» (1:2).

    Затем подопечные Владимира Федотова победили дома грозненский «Ахмат» (4:2) и на выезде разошлись миром с «Ростовом» (0:0).

    Коэффициенты матча ЦСКА — Краснодар

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    В последних матчах ЦСКА на выезде победил «Торпедо» (2:0) в Кубке России и «Крылья Советов» (1:0) в рамках РПЛ.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 17 очками ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ, на 3 балла отставая от «Зенита». Разница мячей 17-7, Хесус Медина забил 4 гола.

    «Краснодар»

    Подопечные Александра Сторожука начали август с того, что разгромили на своем поле «Локомотив» (3:0) а вот выезд в Москву в гости к «Динамо» завершился «сухой» ничьей.

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    • Затем «Быки» победили на своем поле «Оренбург» (2:0) и разгромили на выезде кризисное «Торпедо» со счетом 4:1.

    В последних матчах «Краснодар» в рамках Кубка России победил на выезде «Химки» (2:0), а в РПЛ на своем поле справился с «Сочи» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 17 очками после 8 матчей «Краснодар» идет на 3-м месте, уступая ЦСКА по дополнительным показателям. Разница мячей 17-9, Эдуард Сперцян забил 7.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.79, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Краснодара» — 4.50.

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    В прошлом сезоне «Краснодар» сыграл вничью 0:0 на выезде и победил 1:0 дома. В 5 последних очных встречах ЦСКА раз победил, раз проиграл и трижды сыграл вничью.

    В 5 последних матчах на «ВЭБ Арене» «Краснодар» трижды проиграл и раз победил. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.80.

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    ЦСКА — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Обгонят ли «быки» армейцев в таблице РПЛ?
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