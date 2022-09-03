«Марсель» сыграет на выезде против «Осера» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 18:00 мск. «Осер» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осер»

«Осер» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1 после пяти сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

Судя по первым турам, «Осер» не будет белой вороной в элитном дивизионе.

Коэффициенты матча Осер — Марсель 1 4.80 X 4.05 2 1.68 Ставка

Команда Жан-Марка Фурлана уже успела выиграть у «Монпелье» и «Страсбурга». А встреча с «Анже» завершилась вничью.

В гостевых матчах против «Лилля» и «Лиона» футболистам «Осера» не удалось набрать очков, но и здесь они тоже выглядели безнадежными.

«Осер» забивал хотя бы один мяч в во всех предыдущих матчах.

«Марсель»

«Марсель» тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти турах 13 очков. И при этом от «Пари Сен-Жермен» и «Ланса» провансальцы отстают лишь по дополнительным показателям.

Смена главного тренера, которая изначально не входила в планы клуба, никоим образом не повлияла на игру команды. Под руководством Игора Тудора «Марсель» выглядит не хуже, чем при Хорхе Сампаоли.

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом месяце «Марсель» не смог выиграть только у «Бреста» — эта встреча завершилась вничью 1:1.

После этого были победы над «Нантом», «Ниццей» и «Клермоном».

Прогноз и ставка

На «Осер» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Марселя» — за 1.75.

«Осер» отлично выглядит на фоне середняков, но против команд, которые ведут борьбу за места в еврокубках, скромному клубу пока тяжеловато.

«Марсель» выиграет, но вряд ли разгромно. 2:0 или 2:1 в пользу команды Тудора.

Ставка — победа «Марселя» + тотал матча больше 1,5 за 2.07.