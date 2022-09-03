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    Сможет ли «Марсель» выиграть на поле «Осера»?

    «Осер» — «Марсель». Прогноз (к. 2.07) и ставки на чемпионат Франции 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Марсель»
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    «Марсель» еще ни разу не проигрывал в новом сезоне
    «Марсель» сыграет на выезде против «Осера» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 18:00 мск. «Осер» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Сентября 2022 года
    Осер
  • Франция. Лига 1
    •  Осер 18:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    «Осер»

    «Осер» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1 после пяти сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

    Судя по первым турам, «Осер» не будет белой вороной в элитном дивизионе.

    Коэффициенты матча Осер — Марсель

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.68
  • Ставка
    •

    Команда Жан-Марка Фурлана уже успела выиграть у «Монпелье» и «Страсбурга». А встреча с «Анже» завершилась вничью.

    В гостевых матчах против «Лилля» и «Лиона» футболистам «Осера» не удалось набрать очков, но и здесь они тоже выглядели безнадежными.

    «Осер» забивал хотя бы один мяч в во всех предыдущих матчах.

    «Марсель»

    «Марсель» тем временем находится на третьей строчке, набрав в пяти турах 13 очков. И при этом от «Пари Сен-Жермен» и «Ланса» провансальцы отстают лишь по дополнительным показателям.

    Смена главного тренера, которая изначально не входила в планы клуба, никоим образом не повлияла на игру команды. Под руководством Игора Тудора «Марсель» выглядит не хуже, чем при Хорхе Сампаоли.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В прошлом месяце «Марсель» не смог выиграть только у «Бреста» — эта встреча завершилась вничью 1:1.

    После этого были победы над «Нантом», «Ниццей» и «Клермоном».

    Прогноз и ставка

    На «Осер» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Марселя» — за 1.75.

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    «Осер» отлично выглядит на фоне середняков, но против команд, которые ведут борьбу за места в еврокубках, скромному клубу пока тяжеловато.

    «Марсель» выиграет, но вряд ли разгромно. 2:0 или 2:1 в пользу команды Тудора.

    Ставка — победа «Марселя» + тотал матча больше 1,5 за 2.07.

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    «Осер» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Марсель» выиграть на поле «Осера»?
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