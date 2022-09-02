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    «Силькеборг» удивит всех и заберет 3 очка

    «Копенгаген» — «Силькеборг». Прогноз, ставка (к. 4.20) на футбол, чемпионат Дании, 2 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Силькеборг»
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    Фрагмент матча
    «Копенгаген» на своем поле сыграет против «Силькеборга» в рамках 8-го тура Суперлиги Дании. Матч состоится 2 сентября, начало — 20:00 (мск). «Копенгаген» — «Силькеборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Дания. Суперлига 02 Сентября 2022 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 20:00 Силькеборг Силькеборг
  • Силькеборг
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    «Копенгаген»

    «Львы» после 7-ми сыгранных матчей занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата Дании набрав при этом 9 очков. Команда забила соперникам 14 голов, а в свои ворота пропустила — 13.

    В последнее время «Копенгаген» показывает нестабильные результаты в родном чемпионате, чередую поражения и победы. В последнем туре «львы» ездили в гости к «Норшелланну», которому проиграли со счетом 3:1.

    А за тур до этого, так же в выездном матче, «Копенгаген» встречался с «Люнгбю» и смог разгромить соперника со счетом 0:3, забив в первом тайме 1 гол, а во втором еще два.

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    Так же «Копенгаген» смог пройти квалификацию Лиги Чемпионов. В финале «львы» встретились с турецким «Трабзонспором» и по сумме двух матчей смоги обыграть их со счетом 2:1 (0:0 на выезде и 2:1 дома).

    «Силькеборг»

    «Бело-голубые» получше начали новый сезон Суперлиги Дании и в данный момент занимают 3-е место в турнирной таблице набрав 13 очков после 7-ми игр. Эта команда забивала 13 раз, а пропускала — 8.

    «Силькеборг» так же в последних турах чередовал победы и поражения. После выездной победы над «Норшелланном», которого «бело-голубые» смогли обыграть со счетом 0:2, забив быстрые голы в первом тайме (3-я и 15-я минута).

    «Силькеборг» на свое поле принимал «Оденсе», которому проиграл со счетом 1:2. Отметим, что именно «бело-голубые» первыми забили в этом матче, но после пропустили два гола и проиграли своему сопернику.

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    • Но вот в финале квалификации Лиги Европы «Силькеборг» не смог вырвать проход дальше проиграв ХИКу по сумме двух матчей со счетом 1:2 (1:1 дома и 1:0 на выезде).

    Прогноз и ставка

    На победу «Копенгагена» в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 4.04, а победу «Силькеборга» — за 4.20.

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    Прогноз - Оба коллектива находятся в отличной форме, хоть и показывали в последнее время нестабильные результаты. «Силькеборг» в данный момент совсем не уступает по своему уровню «Копенгагену» и тем более «бело-голубые» вылетели из Лиги Европы и теперь все силы оставят для Суперлиги. Так что ждем в этом матче победу «Силькеборга».

    Ставка - «Силькеборг» победа за 4.20.

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    «Копенгаген» — «Силькеборг»: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. «Силькеборг» удивит всех и заберет 3 очка
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