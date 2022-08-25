«Сан-Паулу»
Эта команда проводит сезон явно не лучшим образом. Место практически на экваторе турнирной таблицы явно не соответствует клубным амбициям.
Сейчас «Сан-Паулу» находится на 12 строчке в таблице. При этом в 23 турах команда смогла забить 31 раз.
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Сан-Паулу» на выезде уступил «Сантосу» (1:0).
«Сан-Паулу» традиционно неудачно противостоит «Фламенго». Из пяти последних очных битв команда выиграла лишь раз при четырех поражениях.
«Фламенго»
«Фламенго» находится на 3 месте в таблице чемпионата Бразилии. Отставание от лидера составляет 9 очков.
«Фламенго», при всем при этом, весьма силен в плане реализации. В 23 матчах забито 38 мячей.
Минувший тур принес команде один честно заработанный балл. На выезде «Фламенго» поделил очки с «Палмейрасом» (1:1).
«Фламенго» последний раз проигрывал еще полтора месяца назад. Команда на заметном ходу!
Прогноз и ставка
На победу «Фламенго» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Сан-Паулу» — за 3.68.
«Сан-Паулу» проводит бледный сезон.
«Фламенго»
Гости смотрятся сильнее соперника, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» с коэффициентом 2.07.