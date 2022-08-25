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    «Фламенго» традиционно одолеет «Сан-Паулу»

    «Сан-Паулу» — «Фламенго». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Кубок Бразилии, 25 августа 2022 года

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    «Сан-Паулу» сыграет на своем поле с «Фламенго» в рамках полуфинала Кубка Бразилии. Матч пройдет 25 августа, начало — в 03:30 мск. «Сан-Паулу» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 28 Августа 2022 года
    Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 22:00 Форталеза Форталеза
  • Бразилия. Серия А
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    «Сан-Паулу»

    Эта команда проводит сезон явно не лучшим образом. Место практически на экваторе турнирной таблицы явно не соответствует клубным амбициям.

    Сейчас «Сан-Паулу» находится на 12 строчке в таблице. При этом в 23 турах команда смогла забить 31 раз.

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Сан-Паулу» на выезде уступил «Сантосу» (1:0).

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    «Сан-Паулу» традиционно неудачно противостоит «Фламенго». Из пяти последних очных битв команда выиграла лишь раз при четырех поражениях.

    «Фламенго»

    «Фламенго» находится на 3 месте в таблице чемпионата Бразилии. Отставание от лидера составляет 9 очков.

    «Фламенго», при всем при этом, весьма силен в плане реализации. В 23 матчах забито 38 мячей.

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    • Минувший тур принес команде один честно заработанный балл. На выезде «Фламенго» поделил очки с «Палмейрасом» (1:1).

    «Фламенго» последний раз проигрывал еще полтора месяца назад. Команда на заметном ходу!

    Прогноз и ставка

    На победу «Фламенго» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Сан-Паулу» — за 3.68.

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    «Сан-Паулу» проводит бледный сезон.

    «Фламенго» наверняка будет активно атаковать.

    Гости смотрятся сильнее соперника, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» с коэффициентом 2.07.

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    «Сан-Паулу» — «Фламенго»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фламенго» традиционно одолеет «Сан-Паулу»
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