«Сан-Паулу» сыграет на своем поле с «Фламенго» в рамках полуфинала Кубка Бразилии. Матч пройдет 25 августа, начало — в 03:30 мск. «Сан-Паулу» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Паулу»

Эта команда проводит сезон явно не лучшим образом. Место практически на экваторе турнирной таблицы явно не соответствует клубным амбициям.

Сейчас «Сан-Паулу» находится на 12 строчке в таблице. При этом в 23 турах команда смогла забить 31 раз.

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Сан-Паулу» на выезде уступил «Сантосу» (1:0).

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«Сан-Паулу» традиционно неудачно противостоит «Фламенго». Из пяти последних очных битв команда выиграла лишь раз при четырех поражениях.

«Фламенго»

«Фламенго» находится на 3 месте в таблице чемпионата Бразилии. Отставание от лидера составляет 9 очков.

«Фламенго», при всем при этом, весьма силен в плане реализации. В 23 матчах забито 38 мячей.

Минувший тур принес команде один честно заработанный балл. На выезде «Фламенго» поделил очки с «Палмейрасом» (1:1).

«Фламенго» последний раз проигрывал еще полтора месяца назад. Команда на заметном ходу!

Прогноз и ставка

На победу «Фламенго» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Сан-Паулу» — за 3.68.

«Сан-Паулу» проводит бледный сезон.

«Фламенго» наверняка будет активно атаковать .

Гости смотрятся сильнее соперника, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Фламенго» с коэффициентом 2.07.