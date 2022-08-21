ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру? Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию Лионель МессиВ ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны
  • 01:12
    • «Фонбет»: фрибет 3000 рублей по промокоду TOP
  • 22:33
    • «Реал» объявил о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
  • 00:58
    • «Севилья» ушла от поражения в матче с «Вальядолидом»
  • 22:24
    • УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение ФФП
  • 22:17
    • Медведев победил Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 20:59
    • «Крылья Советов» и «Факел» сыграли вничью
  • 17:32
    • Савичев — новый главный тренер «Торпедо»
    Все новости спорта

    Способны ли «сороки» прервать негативную серию в играх с «Сити»?

    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 21 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Манчестер Сити Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ньюкасл»
    В воскресенье, 21 августа, на «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл» сыграет против «Манчестер Сити» в 3-м туре АПЛ-2022/23. Игра начнется в 18:30 по мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Августа 2022 года
    Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 18:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •

    «Ньюкасл»

    В минувшем сезоне «Ньюкасл» сумел усилить состав, укрепив каждую из линий. Однако финишировать смог только на 11 строке в турнирке, правда, второй круг провел значительно лучше первого.

    При подготовке к новому сезону подопечные Эдди Хоу сыграли шесть контрольных поединков. В них они смогли добыть четыре победных результата и дважды проиграли.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Манчестер Сити

  • 1
  • 9.00
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
    •

    В первом же туре нового чемпионата «сороки» на своем поле нанесли поражение новичку «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, а следом расписали гостевую мировую с «Брайтоном», сыграв 0:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    Отметим, что еще с учетом прошлого сезона у «Ньюкасла» в раммках АПЛ 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три виктории.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в прошлом сезоне во второй раз подряд стал чемпионам Англии, всего же за последние десять лет у команды шесть титулов сильнейшей команды АПЛ.

    Но в Лиге чемпионов «горожанам» в очередной раз не удалось достичь успеха. Коллектив Гвардиолы остановился на стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч уступил мадридскому «Реалу» (4:3 и 1:3).

  • Конте против Тухеля, «Пиццагейт» и еще 9 знаменитых стычек на «бровке»
  • Вспоминаем самые горячие противостояния за пределами футбольного поля — на боковой линии
  • 18/08/2022

    • Напомним, что «Сити» в этом межсезонье отметился громким трансфером, из дортмундской «Боруссии» в команду перешел форвард Эрлинг Холанн, а из потерь можно выделить уход Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

    Начал сезон «Ман Сити» с поражения в Суперкубке страны от «Ливерпуля» 1:3, а вот первые две игры чемпионата он выиграл, поочередно одолев «Вест Хэм» 2:0 на выезде и дома 4:0 «Борнмут».

    «Ман Сити» выиграл у «Ньюкасла» в минувших шести очных поединках, в том числе и в прошлом сезоне — 5:0 и 4:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.36.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Ньюкасла» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.00.

    Несмотря на крайне негативную статистику «сорок» в играх с «горожанами» в последнее время, на этот раз ожидаем, что хозяева смогут потрепать нервы гранду и способны хотя бы удержать фору в +1,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Калев — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Витебск — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нарва Транс — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эвертон — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Способны ли «сороки» прервать негативную серию в играх с «Сити»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры