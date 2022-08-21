В воскресенье, 21 августа, на «Сент-Джеймс Парк» местный «Ньюкасл» сыграет против «Манчестер Сити» в 3-м туре АПЛ-2022/23. Игра начнется в 18:30 по мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

В минувшем сезоне «Ньюкасл» сумел усилить состав, укрепив каждую из линий. Однако финишировать смог только на 11 строке в турнирке, правда, второй круг провел значительно лучше первого.

При подготовке к новому сезону подопечные Эдди Хоу сыграли шесть контрольных поединков. В них они смогли добыть четыре победных результата и дважды проиграли.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Манчестер Сити 1 9.00 X 4.90 2 1.35 Ставка

В первом же туре нового чемпионата «сороки» на своем поле нанесли поражение новичку «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, а следом расписали гостевую мировую с «Брайтоном», сыграв 0:0.

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Отметим, что еще с учетом прошлого сезона у «Ньюкасла» в раммках АПЛ 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой было три виктории.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне во второй раз подряд стал чемпионам Англии, всего же за последние десять лет у команды шесть титулов сильнейшей команды АПЛ.

Но в Лиге чемпионов «горожанам» в очередной раз не удалось достичь успеха. Коллектив Гвардиолы остановился на стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч уступил мадридскому «Реалу» (4:3 и 1:3).

Напомним, что «Сити» в этом межсезонье отметился громким трансфером, из дортмундской «Боруссии» в команду перешел форвард Эрлинг Холанн, а из потерь можно выделить уход Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса.

Начал сезон «Ман Сити» с поражения в Суперкубке страны от «Ливерпуля» 1:3, а вот первые две игры чемпионата он выиграл, поочередно одолев «Вест Хэм» 2:0 на выезде и дома 4:0 «Борнмут».

«Ман Сити» выиграл у «Ньюкасла» в минувших шести очных поединках, в том числе и в прошлом сезоне — 5:0 и 4:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.36.

На викторию «Ньюкасла» дают — 7.50, ничья оценена — в 5.00.

Несмотря на крайне негативную статистику «сорок» в играх с «горожанами» в последнее время, на этот раз ожидаем, что хозяева смогут потрепать нервы гранду и способны хотя бы удержать фору в +1,5.