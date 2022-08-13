В субботу, 13 августа, пройдет матч 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром». Встреча на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 20:00 (мск). «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Бело-голубые, сменив летом главного тренера, провели под руководством Славиши Йокановича контрольные матчи со «СКА-Хабаровском» (3:0), «Амкалом» (5:0), «Рубином» (2:0) и «Локо» (3:3).

В РПЛ «Динамо» стартовало домашней ничьей с «Ростовом» (1:1), после чего разгромили «Торпедо» (4:0), не без помощи двух пенальти.

В выездном матче с «Факелом» бело-голубые вели 3:0, но упустили победу — 3:3. Зато выезд в гости к «Крыльям Советов» завершился победой — 2:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 8 очками после 4 туров «Динамо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 10-4, 4 гола у Смолова.

«Краснодар»

Летом «Краснодар» провел три контрольных матчах, дважды обыграв «Ростов» со счетом 2:0 и 2:1, а также одолел клуб ПФЛ «Форте» со счетом 2:1.

В первом матче нового сезона подопечные Александра Сторожука на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» (2:2), после чего в меньшинстве уступили «Спартаку» (1:4).

Выезд в Екатеринбург завершился победой над «Уралом» (3:1), а в последнем матче «Краснодар» разгромил на своем поле «Локомотив» (3:0).

Календарь и таблица РПЛ

С 7 очками после 4 матчей «Краснодар» идет на 8-м месте. Разница мячей 9-7, Эдуард Сперцян забил 4.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Краснодара» — 4.10.

В прошлом сезоне «Динамо» дважды победило со счетом 1:0. «Краснодар» проиграл пять последних очных встреч с бело-голубыми, а последний раз побеждал их в 2018 году.

Московский клуб выиграл 2 из пяти домашних матче с «Быками» и трижды сыграл вничью, все матчи были низовыми. Прогноз: «Динамо» не проиграет низовой матч .