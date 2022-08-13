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    «Динамо» — «Краснодар». Ставка (к. 2.38) и прогноз на РПЛ 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Краснодар»
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    «Динамо»
    В субботу, 13 августа, пройдет матч 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром». Встреча на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 20:00 (мск). «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Августа 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 20:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    «Динамо»

    Бело-голубые, сменив летом главного тренера, провели под руководством Славиши Йокановича контрольные матчи со «СКА-Хабаровском» (3:0), «Амкалом» (5:0), «Рубином» (2:0) и «Локо» (3:3).

    В РПЛ «Динамо» стартовало домашней ничьей с «Ростовом» (1:1), после чего разгромили «Торпедо» (4:0), не без помощи двух пенальти.

    В выездном матче с «Факелом» бело-голубые вели 3:0, но упустили победу — 3:3. Зато выезд в гости к «Крыльям Советов» завершился победой — 2:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 8 очками после 4 туров «Динамо» идет на 4-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 10-4, 4 гола у Смолова.

    «Краснодар»

    Летом «Краснодар» провел три контрольных матчах, дважды обыграв «Ростов» со счетом 2:0 и 2:1, а также одолел клуб ПФЛ «Форте» со счетом 2:1.

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    • В первом матче нового сезона подопечные Александра Сторожука на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» (2:2), после чего в меньшинстве уступили «Спартаку» (1:4).

    Выезд в Екатеринбург завершился победой над «Уралом» (3:1), а в последнем матче «Краснодар» разгромил на своем поле «Локомотив» (3:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 7 очками после 4 матчей «Краснодар» идет на 8-м месте. Разница мячей 9-7, Эдуард Сперцян забил 4.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.86, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Краснодара» — 4.10.

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    В прошлом сезоне «Динамо» дважды победило со счетом 1:0. «Краснодар» проиграл пять последних очных встреч с бело-голубыми, а последний раз побеждал их в 2018 году.

    Московский клуб выиграл 2 из пяти домашних матче с «Быками» и трижды сыграл вничью, все матчи были низовыми. Прогноз: «Динамо» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.65 и ТМ 2,5 за 2.12.

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    «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Прервут ли «быки» свою серию поражений в матчах с «Динамо»?
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