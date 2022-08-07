Очки превыше зрелищ. «Динамовцы» отдали инициативу, но выиграли матч

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в выездном матче 4 тура РПЛ. Счет составил 2:0 в пользу москвичей.

Кадровые потери не помеха

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов отметил вынужденные кадровые перестановки у «Динамо», а также тщательную работу главного тренера перед матчем.

«"Динамо" приехало в Самару без двух ключевых полузащитников. Захарян пропускал матч с "Крыльями Советов" из-за дисквалификации за удаление в Воронеже, а Фомин — из-за травмы. Кроме того, из основы выпал Макаров. Это повлекло за собой корректировку схемы — Йоканович сыграл 4-4-2. О трансфере Карзева московский клуб ещё не объявил, так что нового центрхава тоже не было в заявке бело-голубых.

В отсутствие Фомина "Динамо" с капитанской повязкой вывел на поле Смолов, начавший чемпионат с четырёх голов и одной голевой передачи. Фёдор в этой динамовской схеме нередко превращался в "десятку", опускаясь в глубину — Тюкавин оставался впереди. И уже на первых минутах игры нападающий мог положить свой пятый мяч в новом сезоне РПЛ.

Вообще чувствовалось, что Йоканович внимательно изучал "Крылья Советов". "Динамо" стремилось располагаться на поле компактно, чтобы самарцы не имели возможности играть в свой футбол, получать мяч между линиями, быстро комбинировать. Начало встречи у команды Игоря Осинькина не очень получилось. А вот бело-голубые всё же забили быстрый гол.

Я приехал сюда, чтобы стараться победить в каждой игре. Так что я предпочту ужасную игру, в которой мы наберем три очка. Славиша Йоканович

По итогам первого тайма у "Крыльев Советов" был большой перевес как по владению мячом (62% против 38%), так и по ударам — 11:4 (в створ — 3:1). Тем не менее игра в целом шла по плану Йокановича.

Впрочем, помня о том, как "Динамо" в нынешнем сезоне проводит вторые таймы, сербский тренер не мог не беспокоиться за результат. "Крылья Советов" бодро начали после перерыва, и уже на исходе часа игры Йоканович решил разменять Тюкавина на защитника Лаксальта. При этом Грулёв стал играть ближе к чужим воротам. Любопытно, что сразу после этой перестановки бело-голубые забили».

Непривычный прагматизм

Корреспондент СЭ Андрей Кузичев отметил проблемы «Динамо», а также изменения, на которые пришлось пойти тренерскому штабу.

«"Крылья Советов" в последнее время превратились в динамовский кошмар, а Игорь Осинькин выиграл у Сандро Шварца все три матча. Сначала — еще в ранге команды первого дивизиона — самарцы выбили бело-голубых в четвертьфинале позапрошлого Кубка России (2:0). А уже в РПЛ были победа в Москве (1:0) и майский разгром в Самаре (5:2), органично вписавшийся в отрезок, по ходу которого "Динамо" проделало путь по наклонной — от главного конкурента "Зенита" до проигранного "Сочи" серебра.

Репутация молодой и задорной команды не помогла, причем и с приходом Славиши Йокановича у москвичей наблюдались проблемы с теми, кто не боится ввязаться с ними в открытую игру. Это с академичным и скучным на старте "Торпедо" удалось разобраться с удивительной для дерби легкостью, а против "Ростова" и "Факела" динамовцы упускали преимущество в счете и теряли очки. Причем с ростовчанами все и вовсе могло завершиться поражением.

Но скорее дело даже не в смелости оппонентов, а в дефиците игровой мудрости обороны "Динамо". Весной ей не хватало Ивана Ордеца. Теперь нет Фабиана Бальбуэны. В Самару же гости прибыли еще и с экспериментальными сочетаниями в средней линии в связи с травмой Даниила Фомина и дисквалификацией Арсена Захаряна. Как следствие — смена схемы на расстановку с двумя нападающими и акцент на фланги, где за обострение отвечали Даниил Лесовой и Вячеслав Грулев, а в атаке в связке с Федором Смоловым действовал впервые с начала сезона попавший в стартовый состав Константин Тюкавин.

Да, сегодня мы сыграли не так, как в последнее время, но я рад, что команда оставалась сконцентрированной и придерживалась игрового плана. Славиша Йоканович

Утверждать, что это работало идеально, нельзя, так как "Крылья" до перерыва больше владели мячом и чаще били по воротам.

"Динамо" же в воскресенье предстало непривычно прагматичной для себя командой. Но, наверное, при наличии результата это даже важнее в процессе обновления коллектива. Как в кадровом плане, так и с точки зрения перестройки игры под модель Йокановича, которая может быть гибкой».

Эксперименты Йокановича с двумя нападающими

Тимур Хуснутдинов с Rusfootballinfo придал вниманию изменения в игровой схеме «Динамо».

«Московский клуб взлетел на четвертую строчку таблицы после уверенной победы над "Крыльями". Перед матчем Йоканович сделал то, что ни разу еще не пробовал: сербский тренер решился на игру с двумя форвардами, хотя регулярно использовал 4-3-3 со Смоловым на острие. Федор на данный момент лучший форвард страны, поэтому его появление на поле с первых минут никем не подверглось критики. Другой вопрос — Тюкавин; он забивает реже — точнее пока что не открыл счет забитым мячам в этом сезоне, — однако нападающий регулярно освежает игру выходами со скамейки запасных. Нельзя забывать, что Тюкавин и Смолов играли вместе в прошлом сезоне. Дуэт форвардов редко, но использовал Шварц, теперь очередь дошла и до Йокановича.

Календарь и таблица РПЛ

"Динамо" показывает свой футбол и после смены тренера. С возвращением Захаряна московский клуб станет только сильнее, здесь же Фернандез должен пройти процесс адаптации. "Крыльям" после потери лидеров в межсезонье придется побороться за место в середине таблицы. Сейчас клуб на 10-м месте, однако по итогам тура в зону вылета точно не упадет».

Терпеть и выгрызать свое

Представитель «Советского Спорта» Николай Яременко считает, что главный тренер «Динамо» провел работу над ошибками и попытался не допустить проблем, с которыми команда столкнулась в прошлых турах.

«Йоканович вел в два мяча в Воронеже и чуть не проиграл. Здесь он явно сделал выводы — явно он и команда отталкивались от факельного негатива недельной давности. И здешние 2:0 уже никуда не подрастерял. Хотя "Крылья" и смотрелись лучше, и игру (особенно в первом тайме) контролировали — когда вы вспомните еще 39:61 у бело-голубых по владению мячом?

Команда перестраивается, перекраивается и при этом не становится похожа на тришкин кафтан, где любая заплатка все равно по швам расходиться будет. Не едет в Новогорск обещанное подкрепление, гуляет ветер в центре защиты, теперь от связки Сазонов — Фернандес, похоже, уже и не уйти никуда. Но оба понимают, что риски повышенны, а ответственность зашкаливает. В итоге есть ли у большинства претензии к новой связке в центре обороны? Наверное, по самарскому матчу нет точно.

Не сработала традиционная динамовская тема "жди подставы от своих". На этот раз "своим" в стане соперника был Роман Евгеньев, но он выглядел невыразительно и совсем уж никак.

Есть ли зависимость в «Динамо» от Арсена Захаряна? Если говорить о влиянии Захаряна на команду, то, конечно, мы ожидаем от него больших свершений. Славиша Йоканович

И уж точно "Динамо" — даже со своей отнюдь не широкой скамейкой — блестяще жонглирует заменами. "Советы" подсели, а "Динамо", наоборот, встрепенулось. Грулев переместился из полузащиты в атаку и сразу же забил.

Две победы и две ничьи на старте — конечно, могло бы быть и больше. Не хочу произносить фразу о том, что при немце с такими соперниками порой брали и больше. Но! Вот теперь идет ключевое "но". По игре с самарцами было очевидно одно, важное. И крайне нужное именно на старте проблемного сезона: тренер учит команду терпеть и выгрызать свое. Именно сейчас это будет нужно в нашем футболе, где станет намного меньше зависеть от мастерства (потому что оно минимизируется) и намного больше — от воли».