«Красно-белые» хороши на старте сезона. С такими результатами можно претендовать на титул

«Спартак» победил «Урал» со счетом 2:0 в матче 4 тура чемпионата России.

«Спартаку» пока не на что жаловаться

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Рождественский отметил отличный старт «Спартака» в этом сезоне.

«Как же "Спартак" хорош на старте сезона! После неожиданного назначения Гильермо Абаскаля будущее красно-белых было максимально интригующим, но пока жаловаться не на что. Неделю назад "Спартак" разорвал дома "Оренбург", а в 4-м туре приехал в гости к "Уралу". И сделал то же самое.

Начало матча получилось откровенно нединамичным. В отличие от игры с "Оренбургом" в прошлом туре, здесь "Спартак" строил атаки подолгу и меньше двигался. Со временем "Спартак" прибавил в активности и давлении на ворота соперника. Забавно, что именно на этом этапе игры "Урал" был ближе всего к голу.

Во втором тайме перевес в пользу "Спартака" приобрёл неприличные масштабы. Игнатов и Соболев продолжили творить в атаке, но шансы забить были не только у них — забивать мог и Роман Зобнин, и Хлусевич. Красно-белые обостряли с поразительной лёгкостью и создавали моменты один за другим. Промес бил в штангу после выхода один на один, Соболев промахивался по пустым воротам и разочарованно прыгал в сетку вместо мяча.

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К середине второго тайма "Спартак" совсем обнаглел и принялся катать мяч внутри штрафной соперника, чтобы довести вероятность гола до ста процентов. "Урал" это разозлило, и моментов у хозяев стало больше. Но на обстановку в атаке "Спартака" это никак не повлияло — подходов по-прежнему было полно.

Нам надо работать над реализацией, в целом ребята провели хороший матч. Соперник хотел замедлить игру в первом тайме, мы хотели ее ускорить нашими комбинациями. Гильермо Абаскаль

Итог: уверенная победа "Спартака" с аномальным счётом 2:0 (могло быть гораздо крупнее). Красно-белым теперь остаётся только ждать новостей о травме Мозеса. А "Урал" выдал худший старт за время выступления в РПЛ — с четырьмя поражениями подряд. Шанс реабилитироваться будет в Воронеже через неделю».

Победа не определяющая, но важная для репутации Абаскаля

Представитель СЭ Олег Кошелев отметил уверенную игру «Спартака» и уверенность в собственных силах.

«Матч против "Урала" — худшей команды лиги на старте сезона — вдруг стал едва ли не определяющим для "Спартака" Гильермо Абаскаля. Задача испанца сейчас не только набирать очки, но и работать на свою репутацию. А большего удара по ней, чем потеря очков с аутсайдером, и придумать сложно. Для "Урала" это был и вовсе матч жизни. Потенциальное четвертое поражение подряд — вполне себе повод для отставки Игоря Шалимова. Такой расклад был весьма реалистичным, особенно с учетом того, что в восьми встречах против родного клуба тренер взял лишь два очка.

Преимущество "Спартака" в два мяча было абсолютно заслуженным. Команда смотрелась солидно и играючи вскрывал оборону соперника. Возможно, какой-то феерии в исполнении красно-белых не было, зато уверенности в собственном превосходстве — предостаточно. Все для красно-белых сложилось максимально благополучно, за одним большим исключением: на ровном месте травму получил Виктор Мозес.

Во втором тайме "Урал" в попытке спастись раскрылся и создал "Спартаку" максимально комфортные условия для атак. Получив пространство, красно-белые начали создавать моменты каждые две-три минуты. Не прошло и часа игры, а количество ударов по воротам "Урала" пошло на третий десяток. И чем дальше, тем комичнее смотрелось то, как спартаковцы эти шансы запарывали. За такие промахи в футболе обычно цинично наказывают, но не в случае с таким "Уралом". Да, хозяева несколько раз напрягли Александра Селихова, но даже на один гол не наиграли.

«Спартак» показал менталитет победителя. Важно, что после месяца выездных матчей мы возвращаемся домой с хорошим настроением. Гильермо Абаскаль

"Спартак" Абаскаля продолжает выигрывать и показывать очень приятный футбол. Конечно, победы над "Оренбургом" и "Уралом" — это не повод для глобальных выводов, но не похвалить команду испанца просто нельзя. И если чем-то и недовольны спартаковские болельщики (не могут же они быть всем довольны), так это реализацией моментов во втором тайме в Екатеринбурге. И это при том, что красно-белые выдали самый результативный старт в чемпионате за 27 лет. И таких "впервые за" можно собрать очень много».

«Спартак» все равно не станет чемпионом?

Максим Алланазаров, представляющий СЭ, считает, что «Спартаку» все равно не светит чемпионский титул, так как «Зенит» заберет свое.

«Уверенно разобравшись с "Уралом", "Спартак" оформил третью победу в четырех стартовых турах, показав лучшую результативность в новой истории. 11 мячей за такой отрезок команда не забивала на протяжении последних 27 лет.

Красно-белые хороши, но чемпионами не станут. Уверен, отсутствие еврокубков сыграет на руку "Зениту", который без стрессов и усталости доведет дело до победы.

Да, начало сезона получилось ярким и качественным, но делать глобальные выводы, на мой взгляд, слишком рано. В первую очередь потому, что "Спартак" еще не играл с прямыми конкурентами — все будет окончательно понятно в матчах против "Зенита" (4 сентября) и ЦСКА (15 октября).

Календарь и таблица РПЛ

"Спартак" Абаскаля чем-то напоминает "Спартак" Карреры. В четырех матча чемпионского сезона на счету Массимо тоже было три победы и одна ничья. Стилистически также есть сходства: обе команды действовали очень уверенно, методично душили соперников огромным числом атак и выстроенным прессингом. И это приносило результат.

Плохие итоги. Привезли себе голы. Второй тайм надо было рисковать, перешли на четыре защитника. Нам повезло, что они не забили третий мяч. Они давали нам шансы, могли сделать 2:1. Результат неудовлетворительный, но по игре. Все плохо пока. Игорь Шалимов

Кстати, будет очень забавно, если "Спартак" станет боеспособным в год ухода Леонида Федуна. При этом те фамилии, которые звучат в медиа в последние дни, не стоит принимать всерьез. Про Матыцина, Хачатурянца и Алаева говорят с весны, но подтверждения ни одному слуху лично мне за эти месяцы найти не удалось. Практически уверен, что ни один из названных в последнее время функционеров в "Спартаке" в итоге не окажется.

Но то, что и на фоне этих слухов красно-белые не просели, а, наоборот, прогрессируют и стабильно набирают очки, тоже показатель качества».

Пугающе хорош

Антон Мозговой с Rusfootball.info считает, что «Спартак» очень хорош на старте сезона и это, по его мнению, даже пугает.

«Похоже, что болельщики "Спартака" переживают очередной цикл в своей истории. Разочарование, гнев, появление нового тренера, удачный старт и вера в то, что сезон станет переломным. Нет, здесь нет никакого троллинга, "Спартак" на старте сезона действительно очень хорош. Даже пугающе хорош! И в этом сумел убедиться "Урал", который пока тонет без шансов.

Главным героем встречи в итоге стал Александр Соболев. Похоже, что российский нападающий в чистую выиграл конкуренцию у Шамара Николсона, который ещё недавно казался приоритетным вариантом. При Абаскале Соболев стабильно имеет место в старте, за что и отплачивает испанцу.

Признаться, результативные передачи Соболева — настоящий сюрприз. Раньше за ним столь умной игры не наблюдалось.

Идем от игры к игре, не могу сказать, что мы что‑то поменяли, это будет видно дальше. Выигрываем, из‑за этого кайфуем. Александр Соболев

В целом, "Спартак" должен был довести счёт до крупного. Особенно умиляла реакция Абаскаля. Периодически испанец просто не мог поверить глазам, что мяч не идёт в ворота соперника. Но свои три очка "Спартак" набрал.

Москвичи стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Тут бы и остановить турнир, но впереди ещё очень длинный путь. А пока у "Спартака" начинается новый цикл надежд, всё выглядит весьма оптимистично. Того же самого нельзя сказать об "Урале". Понятно, что соперники у екатеринбуржцев были не из простых, но отсутствие очков в четырёх турах явно скажется с психологической точки зрения».