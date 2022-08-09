«Аполлон» на своем поле сыграет против «Маккаби» в рамках ответного матча квалификации 1/2 Лиги Чемпионов. Поединок состоится 9 августа, начало — 20:00 (мск). «Аполлон» — «Маккаби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аполлон»

«Бело-голубые» действующие чемпионы Кипра, которые в прошлом сезоне заняли первое место набрав 58 очков после 32 сыгранных матчей. Команда забивала своим соперникам 50 голов, а в свои ворота пропустила — 33.

После этого «Аполлон» провел 4 товарищеских поединка в летнее межсезонье. И самым лучшим результатом для «бело-голубых» стала ничья с «Мезьокьовешдом» (3:3), так как остальные встречи «Аполлон» проиграл.

Коэффициенты матча Аполлон Лимасол — Маккаби Хф 1 3.45 X 3.35 2 2.15 Ставка

Ну и первый матч в квалификации Лиги Чемпионов для «бело-голубых» заполнился не лучшим образом. «Аполлон» проиграл нынешнему сопернику на выезде с разгромным счетом 4:0.

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Команда из Кипра не может одержать победу уже 6 матчей подряд во всех чемпионатах, 1 раз сыграв вничью и проиграв все остальные поединки.

«Маккаби»

«Зеленые» являются чемпионами Израиля. В прошлом сезоне команда заняла уверенно первое место набрав при этом 78 очков после 36 сыгранных матчей. Этот коллектив забивал своим соперникам 79 голов, а пропустил — 27.

«Маккаби» перед стартом нового розыгрыша так же неудачно провел два товарищеских матча, проиграв таким соперникам как «Витесс» и «Мехелен», завершив оба поединка с одинаковым счетом 1:0.

После этого «зеленые» так же упустили победу в Суперкубке Израиля, проиграв в серии пенальти такому сопернику как «Хапоэль Беэр-Шева» со счетом 1:2.

А вот в квалификации Лиги Чемпионов «Маккаби» показывает очень хорошие результаты. Сначала «зеленые» уверенно прошли «Олимпиакос» переиграв соперника по сумме двух матчей со счетом 5:1. И так же уверенно «Маккаби» справился с «Аполлоном» в первом матче — 0:4.

Прогноз и ставка

На победу «Аполлона» в этом матче можно поставить за 3.52, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу «Маккаби» — за 2.11.

Прогноз — «Маккаби» в нынешней квалификации уже доказал всем, что находится в превосходной форме и может выигрывать даже с более сильными соперниками. В этом матче «зеленым» можно и не побеждать, что бы пройти дальше, но они точно не будут дарить сопернику такую возможность и одержат очередную победу.

Ставка- Победа «Маккаби» за 2.11.