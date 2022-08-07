В воскресенье, 7 августа, «Ланс» примет на своем поле «Брест» в рамках 1-го тура французской Лиги 1. Матч на арене «Боллар-Делелис» в Лансе начнется в 16:00 мск. «Ланс» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

В прошлом сезоне «Ланс» финишировал на 7-м месте в таблице Лиги 1, причем клуб занял это место второй год подряд после возвращения в элиту французского футбола.

Команда Франка Хейза укрепила состав летом, подписав форвардов Лои Опенду и Адама Буксу, полузащитников Салиса Абдул Самеда и Джимми Кабо, а также вратаря Бриса Самба.

Из потерь можно отметить правого защитника Жонатана Клосса, который стал одним из открытий прошлого сезона и закономерно перешел в «Марсель».

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«Кроваво-золотые» провели 4 контрольных матча летом, обыграв «Родез» (1:0), «Клермон» (3:1), миланский «Интер» (1:0) и сыграв вничью с «Вест Хэмом» (0:0).

«Брест»

«Пираты» заняли 11-ю строчку в предыдущем розыгрыше чемпионата Франции, что стало прогрессом после 17-го места в сезоне-2020/21, когда они были на грани вылета.

В межсезонье команда Мишеля Тер-Закаряна заметно перетряхнула состав, расставшись с целым рядом игроков, а вот усилился клуб точечно, подписав полузащитников Пьера Ле-Мелу и Матиаша Перейра Лаже.

«Брест» одержал 3 победы в 4 контрольных встречах во время предсезонной подготовки: обыграны были «Авранш» (1:0), «Лорьян» (1:0) и «Анже» (2:0), а уступили бретонцы «Генгаму» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Ланса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью в основное время — 4.40, а на победу «Бреста» — 5.60.

Обе встречи команд в прошлом сезоне закончились победами «Бреста» — 4:0 дома и 1:0 в гостях. В пяти последних матчах между командами «Ланс» победил лишь раз, при трех поражениях.

В пяти последних выездах на арену «Боллар-Делелис» «Брест» одержал три победы и дважды проиграл. Тем не менее, хозяева увереннее провели предсезонку. Прогноз: «Ланс» не проиграет низовой матч .