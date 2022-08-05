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    «Атлетико Паранаэнсе» сделает ставку на домашнюю встречу

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Эстудиантес». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, Кубок Либертадорес, 5 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Эстудиантес»
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    5 августа, Куритиба — «Атлетико Паранаэнсе» примет «Эстудиантес» в рамках первого четвертьфинального поединка Кубка Либертадорес. Начало матча в 03:30 мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Эстудиантес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 05 Августа 2022 года
    Атлетико Паранаэнсе
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Атлетико Паранаэнсе 03:30 Эстудиантес Ла Плата Эстудиантес Ла Плата
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Атлетико Паранаэнсе»

    После разгрома «Каракаса» хозяева вышли в 1/8 финала, где встретились с лидером своей группы «Либертадом». Одержать победу над ним удалось благодаря домашней встрече, которая закончилась со счетом 2:1. Результат второго матча оказался ничейным — 1:1.

    В конце прошлого месяца «Атлетико» проиграл «Ботафого» (0:2) в чемпионате Бразилии. Также у команды остался нерешенным вопрос в Кубке Бразилии. На стадии четвертьфинала у «Паранаэнсе» пока нулевая ничья с «Фламенго».

    Прямо под завесу июля «красно-черные» минимально выиграли у «Сан-Паулу» (1:0). Так команда слегка поднялась в таблице и сейчас занимает 34 место в Серии А.

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    «Атлетико» выиграл два домашних матча подряд, а также победил во всех домашних играх Кубка Либертадорес.

    «Эстудиантес»

    У гостей в прошлом раунде в соперниках была «Форталеза», первый матч с которой закончился вничью 1:1. В ответном поединке, а он проходил дома у «Эстудиантеса», коллектив выиграл 3:0.

    Результаты команды перед этой игрой не очень. Если 21 июля «Эстудиантес» выиграл у «Барракаса» 3:1, то после проиграл «Бока Хуниорс» 1:3 и разошелся нулевой с «Банфилдом».

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    • На выезде «крысоловы» потерпели 4 поражения подряд, причем в трех случаях команда пропускала не менее двух голов.

    Также гости выиграли только один из четырех гостевых матчей Копа в этом розыгрыше.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают свое большинство «Атлетико», победа которого оценивается коэффициентом 1.96. На победу «Эстудиантеса» конторы предлагают 4.20.

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    Выбор в какой-то мере очевиден. «Атлетико» хорошо играет дома и при этом встретится с соперником, которому выезды сейчас даются очень тяжело.

    Возможно, зрелищной игры мы не увидим — хозяева были немногословны в предыдущих своих матчах. Однако победу они одержать должны. Они явно поставят на домашний поединок.

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Эстудиантес»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 05.08.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико Паранаэнсе» сделает ставку на домашнюю встречу
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