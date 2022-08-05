«Атлетико Паранаэнсе»
После разгрома «Каракаса» хозяева вышли в 1/8 финала, где встретились с лидером своей группы «Либертадом». Одержать победу над ним удалось благодаря домашней встрече, которая закончилась со счетом 2:1. Результат второго матча оказался ничейным — 1:1.
В конце прошлого месяца «Атлетико» проиграл «Ботафого» (0:2) в чемпионате Бразилии. Также у команды остался нерешенным вопрос в Кубке Бразилии. На стадии четвертьфинала у «Паранаэнсе» пока нулевая ничья с «Фламенго».
Прямо под завесу июля «красно-черные» минимально выиграли у «Сан-Паулу» (1:0). Так команда слегка поднялась в таблице и сейчас занимает 34 место в Серии А.
«Атлетико» выиграл два домашних матча подряд, а также победил во всех домашних играх Кубка Либертадорес.
«Эстудиантес»
У гостей в прошлом раунде в соперниках была «Форталеза», первый матч с которой закончился вничью 1:1. В ответном поединке, а он проходил дома у «Эстудиантеса», коллектив выиграл 3:0.
Результаты команды перед этой игрой не очень. Если 21 июля «Эстудиантес» выиграл у «Барракаса» 3:1, то после проиграл «Бока Хуниорс» 1:3 и разошелся нулевой с «Банфилдом».
На выезде «крысоловы» потерпели 4 поражения подряд, причем в трех случаях команда пропускала не менее двух голов.
Также гости выиграли только один из четырех гостевых матчей Копа в этом розыгрыше.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают свое большинство «Атлетико», победа которого оценивается коэффициентом 1.96. На победу «Эстудиантеса» конторы предлагают 4.20.
Выбор в какой-то мере очевиден. «Атлетико» хорошо играет дома и при этом встретится с соперником, которому выезды сейчас даются очень тяжело.
Возможно, зрелищной игры мы не увидим — хозяева были немногословны в предыдущих своих матчах. Однако победу они одержать должны. Они явно поставят на домашний поединок.