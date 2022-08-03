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    «Виборг» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2022 года

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    Джастин Лонвейк
    «Виборг» сыграет на своем поле с «Б-36 Торсхавн» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:00 мск. «Виборг» — «Б-36 Торсхавн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Виборг
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Виборг 20:00 Б36 Торсхавн Б36 Торсхавн
  • Торсхавн
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    «Виборг»

    Эта команда в своем чемпионате стартовала весьма неплохо. Сейчас «Виборг» находится на 4 месте в таблице.

    В минувшем туре команда добыла три очка. Причем обыграть удалось мощный «Копенгаген» (4:2).

    В составе «Виборга» стоит отметить форварда Джастина Лонвейка. Голландец неплохо проявил себя в последнем поединке.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Разумеется, в матче с фарерцами хозяева будут больше работать на атаку. Так что стоит ожидать от датчан нескольких забитых мячей.

    «Б-36 Торсхавн»

    В чемпионате Фарерских островов эта команда не блещет. Сейчас она находится на скромном 4 месте в таблице.

    А вот в Лиге конференций команда прошла санмаринский барьер. «Тре Фиори» был обыгран с огромным напряжением сил.

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    • До того «Б-36 Торсхавн» прошел еще и боснийский «Борац». Правда, успех к фарерцам пришел лишь в серии пенальти.

    В общем, стоит отметить огромный фарт фарерского клуба. Вот только хватит ли его на этот поединок?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Виборг» за 1.14, на ничью за 7.60, а на «Б-36 Торсхавн» — за 18.00.

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    «Виборг» наверняка активно сыграет в атаке.

    «Б-36 Торсхавн» постарается как можно надежнее сыграть в обороне.

    Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.33.

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    «Виборг» — «Б-36 Торсхавн»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. В голах недостатка не будет!
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