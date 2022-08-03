«Виборг»
Эта команда в своем чемпионате стартовала весьма неплохо. Сейчас «Виборг» находится на 4 месте в таблице.
В минувшем туре команда добыла три очка. Причем обыграть удалось мощный «Копенгаген» (4:2).
В составе «Виборга» стоит отметить форварда Джастина Лонвейка. Голландец неплохо проявил себя в последнем поединке.
Все прогнозы на Лигу конференций
Разумеется, в матче с фарерцами хозяева будут больше работать на атаку. Так что стоит ожидать от датчан нескольких забитых мячей.
«Б-36 Торсхавн»
В чемпионате Фарерских островов эта команда не блещет. Сейчас она находится на скромном 4 месте в таблице.
А вот в Лиге конференций команда прошла санмаринский барьер. «Тре Фиори» был обыгран с огромным напряжением сил.
До того «Б-36 Торсхавн» прошел еще и боснийский «Борац». Правда, успех к фарерцам пришел лишь в серии пенальти.
В общем, стоит отметить огромный фарт фарерского клуба. Вот только хватит ли его на этот поединок?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Виборг» за 1.14, на ничью за 7.60, а на «Б-36 Торсхавн» — за 18.00.
«Виборг»
«Б-36 Торсхавн» постарается как можно надежнее сыграть в обороне.
Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.33.