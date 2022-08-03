«Виборг» сыграет на своем поле с «Б-36 Торсхавн» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 3 августа, начало — в 20:00 мск. «Виборг» — «Б-36 Торсхавн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виборг»

Эта команда в своем чемпионате стартовала весьма неплохо. Сейчас «Виборг» находится на 4 месте в таблице.

В минувшем туре команда добыла три очка. Причем обыграть удалось мощный «Копенгаген» (4:2).

В составе «Виборга» стоит отметить форварда Джастина Лонвейка. Голландец неплохо проявил себя в последнем поединке.

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Разумеется, в матче с фарерцами хозяева будут больше работать на атаку. Так что стоит ожидать от датчан нескольких забитых мячей.

«Б-36 Торсхавн»

В чемпионате Фарерских островов эта команда не блещет. Сейчас она находится на скромном 4 месте в таблице.

А вот в Лиге конференций команда прошла санмаринский барьер. «Тре Фиори» был обыгран с огромным напряжением сил.

До того «Б-36 Торсхавн» прошел еще и боснийский «Борац». Правда, успех к фарерцам пришел лишь в серии пенальти.

В общем, стоит отметить огромный фарт фарерского клуба. Вот только хватит ли его на этот поединок?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Виборг» за 1.14, на ничью за 7.60, а на «Б-36 Торсхавн» — за 18.00.

«Виборг» наверняка активно сыграет в атаке .

«Б-36 Торсхавн» постарается как можно надежнее сыграть в обороне.

Хозяева наверняка будут активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.33.