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    Как начнет возвращение в Чемпионшип «Сандерленд»?

    «Сандерленд» — «Ковентри». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, Чемпионшип, 31 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Ковентри»
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    «Сандерленд» вернулся в Чемпионшип
    «Сандерленд» на своем поле сыграет против «Ковентри» в рамках 1-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 31 июля, начало — 14:00 (мск). «Сандерленд» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 31 Июля 2022 года
    Сандерленд
  • Сандерленд
    •  Сандерленд 14:00 Ковентри Сити Ковентри Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Сандерленд»

    В минувшем сезоне эта команда вернулась во второй по рангу английский дивизион, хотя еще относительно недавно обитала в АПЛ.

    Теперь «Сандерленд» фактически начинает свой новый путь. Интересно, что в финале плей-офф команда переиграла «Уикомб» (0:2).

    Коэффициенты матча Сандерленд — Ковентри Сити

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    В пяти товарищеских встречах этого лета «Черные Коты» одержали только одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

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    При этом в трех последних поединках — опять же, контрольных в уходящее межсезонье — коллектив не сумел выиграть.

    «Ковентри»

    «Ковентри Сити» завершил кампанию на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав в 46 матчах 64 очков.

    Основная задача хозяев заключалась в том, чтобы не вылететь из Чемпионшипа, поэтому данный результат вышел вполне успешным.

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    • Примечательно, что в межсезонье команда выиграла все шесть своих товарищеских встреч.

    Что еще больше впечатляет в них клуб пропустил только два гола, а в четырех последних — ни одного.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья в основное время — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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    «Сандерленд» — «Ковентри»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. Как начнет возвращение в Чемпионшип «Сандерленд»?
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