«Сандерленд»
В минувшем сезоне эта команда вернулась во второй по рангу английский дивизион, хотя еще относительно недавно обитала в АПЛ.
Теперь «Сандерленд» фактически начинает свой новый путь. Интересно, что в финале плей-офф команда переиграла «Уикомб» (0:2).
Коэффициенты матча Сандерленд — Ковентри Сити
В пяти товарищеских встречах этого лета «Черные Коты» одержали только одну победу при трех поражениях и одной ничьей.
При этом в трех последних поединках — опять же, контрольных в уходящее межсезонье — коллектив не сумел выиграть.
«Ковентри»
«Ковентри Сити» завершил кампанию на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав в 46 матчах 64 очков.
Основная задача хозяев заключалась в том, чтобы не вылететь из Чемпионшипа, поэтому данный результат вышел вполне успешным.
Примечательно, что в межсезонье команда выиграла все шесть своих товарищеских встреч.
Что еще больше впечатляет в них клуб пропустил только два гола, а в четырех последних — ни одного.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья в основное время — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.