«Сандерленд» на своем поле сыграет против «Ковентри» в рамках 1-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 31 июля, начало — 14:00 (мск). «Сандерленд» — «Ковентри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сандерленд»

В минувшем сезоне эта команда вернулась во второй по рангу английский дивизион, хотя еще относительно недавно обитала в АПЛ.

Теперь «Сандерленд» фактически начинает свой новый путь. Интересно, что в финале плей-офф команда переиграла «Уикомб» (0:2).

Коэффициенты матча Сандерленд — Ковентри Сити 1 2.70 X 3.35 2 2.60 Ставка

В пяти товарищеских встречах этого лета «Черные Коты» одержали только одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

Все прогнозы на футбол

При этом в трех последних поединках — опять же, контрольных в уходящее межсезонье — коллектив не сумел выиграть.

«Ковентри»

«Ковентри Сити» завершил кампанию на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав в 46 матчах 64 очков.

Основная задача хозяев заключалась в том, чтобы не вылететь из Чемпионшипа, поэтому данный результат вышел вполне успешным.

Примечательно, что в межсезонье команда выиграла все шесть своих товарищеских встреч.

Что еще больше впечатляет в них клуб пропустил только два гола, а в четырех последних — ни одного.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,62, тогда как ничья в основное время — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.