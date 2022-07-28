«Маккаби» Тель-Авив
«Маккаби» провёл первый официалный матч в сезоне. «Жёлтые дьяволы» стартовали с крупной победы в Лиге конференций. Игра против «Зири» завершилась уверенной «викторией» израильского клуба (3:0).
Команда из Тель-Авива одной ногой в 3-м раунде Лиги конференций. На этой стадии «Маккаби» может встретиться с победителем пары «Арис» (Греция) — «Гомель» (Белоруссия).
Интересный факт — «жёлтые дьяволы» — единственный клуб, который не вылетал из израильской Суперлиги.
Все прогнозы на Лигу конференций
Новый сезон в Израиле стартует 20 августа. В 1-м туре «Маккаби» Тель-Авив в родных стенах примет «Маккаби» Бней-Рейне.
«Зиря»
5 лет без еврокубков. Азербайджанская «Зиря» в 2017-м играла в Лиге Европы и дошла до 2-го отборочного раунда. И вот в сезоне 2021/2022 азербайджанский коллектив вернулся на европейскую арену.
«Зиря» наверняка попрощается с Лигой конференций как минимум до следующего года. Три гола отыграть у «Маккаби» — дело не из простых.
На внутренней арене команда старается быть всегда в числе лидеров. В минувшем сезоне «Зиря» едва не выиграла Кубок Азербайджана. В финале уступила чемпиону «Карабаху» (3:4).
Новый сезон в чемпионате стартует 5 августа. В 1-м туре «Зиря» сыграет в гостях против команды «Кяпаз».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Маккаби» за 1.28, на ничью за 5.30, а на «Зирю» — за 9.40.
Оба клуба ещё не стартовали в своих чемпионатах. Матч в Азербайджане стал для «Зири» и «Маккаби» первым в сезоне 2022/2023. В этом матче можем ожидать очередной крупной победы израильского клуба.
Наши прогноз и ставка — можно рискнуть и поставить на победу «Маккаби» с форой -1.5 за 1.90