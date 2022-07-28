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    «Маккаби» вновь пройдёт катком по сопернику?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Зиря». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Зиря»
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    «Маккаби» Тель-Авив
    В четверг, 28 июля «Маккаби» на своём поле сыграет с командой «Зиря» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Зиря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Маккаби Т-А
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    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» провёл первый официалный матч в сезоне. «Жёлтые дьяволы» стартовали с крупной победы в Лиге конференций. Игра против «Зири» завершилась уверенной «викторией» израильского клуба (3:0).

    Команда из Тель-Авива одной ногой в 3-м раунде Лиги конференций. На этой стадии «Маккаби» может встретиться с победителем пары «Арис» (Греция) — «Гомель» (Белоруссия).

    Интересный факт — «жёлтые дьяволы» — единственный клуб, который не вылетал из израильской Суперлиги.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Новый сезон в Израиле стартует 20 августа. В 1-м туре «Маккаби» Тель-Авив в родных стенах примет «Маккаби» Бней-Рейне.

    «Зиря»

    5 лет без еврокубков. Азербайджанская «Зиря» в 2017-м играла в Лиге Европы и дошла до 2-го отборочного раунда. И вот в сезоне 2021/2022 азербайджанский коллектив вернулся на европейскую арену.

    «Зиря» наверняка попрощается с Лигой конференций как минимум до следующего года. Три гола отыграть у «Маккаби» — дело не из простых.

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    • На внутренней арене команда старается быть всегда в числе лидеров. В минувшем сезоне «Зиря» едва не выиграла Кубок Азербайджана. В финале уступила чемпиону «Карабаху» (3:4).

    Новый сезон в чемпионате стартует 5 августа. В 1-м туре «Зиря» сыграет в гостях против команды «Кяпаз».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Маккаби» за 1.28, на ничью за 5.30, а на «Зирю» — за 9.40.

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    Оба клуба ещё не стартовали в своих чемпионатах. Матч в Азербайджане стал для «Зири» и «Маккаби» первым в сезоне 2022/2023. В этом матче можем ожидать очередной крупной победы израильского клуба.

    Наши прогноз и ставка — можно рискнуть и поставить на победу «Маккаби» с форой -1.5 за 1.90

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Зиря»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. «Маккаби» вновь пройдёт катком по сопернику?
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