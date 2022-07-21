В ночь на 21 июля клуб МЛС «Шарлотт» на своем поле примет лондонский «Челси» в товарищеском матче. Игра начнется в 02:30 по мск. «Шарлотт» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

«Шарлотт» — дебютант МЛС. Свою первую игру он провел 26 февраля против «Ди Си Юнайтед» в гостях, потерпев разгромное поражение со счетом 0:3. После этого он проиграл еще две игры подряд.

И только в четвертом поединке клуб добыл первую викторию в истории, обыграв дома «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 3:1. Сейчас у него восемь викторий, две мировые и 11 фиаско.

С этими показателями «короны» на текущий момент расположились на восьмой позиции в Восточной конференции, но от седьмой строки отстают всего лишь на балл. Так что за плей-офф еще вполне способны побороться.

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В своей последней проведенной игре «Шарлотт» проиграл в выездном матче «Интер Майами» со счетом 2:3, а до этого он выиграл два поединка подряд с общим счетом 6:2.

«Челси»

В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям. В 38 играх клуб набрал 74 очка.

Также в прошлом сезоне лондонцы неплохо выступили в кубковых соревнованиях. В Лиге чемпионов они добрались до четвертьфинала, а в национальном Кубке в финале уступили по пенальти «Ливерпулю».

Заканчивали прошедший чемпионат Англии «аристократы» 4-матчевой беспроигрышной серией, поровну поделив в этом отрезке мировые и победы. Одна из викторий пришлась на заключительный тур — дома над вылетевшим «Уотфордом» 2:1.

Этим летом «Челси» уже успел провести один контрольный поединок, обыграв в нем мексиканский клуб «Америка» со счетом 2:1, где все три гола на свой счет записали футболисты лондонского коллектива.

Прогноз и ставка на «Шарлотт» — «Челси»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают — 1.37.

На викторию «Шарлотт» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.32.

«Челси» конечно же сильнее «Шарлотт» и должен побеждать в этой игре, но учитывая статус поединка и неплохую результативность «Шарлотт», то рекомендуем поставить на такой исход — П2 + обе забьют.