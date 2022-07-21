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    «Челси» победит, но пропустит

    «Шарлотт» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, товарищеский матч, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Челси»
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    Тимо Вернер
    В ночь на 21 июля клуб МЛС «Шарлотт» на своем поле примет лондонский «Челси» в товарищеском матче. Игра начнется в 02:30 по мск. «Шарлотт» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 21 Июля 2022 года
    Шарлотт
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    •  Шарлотт 02:00 Челси Челси
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    «Шарлотт»

    «Шарлотт» — дебютант МЛС. Свою первую игру он провел 26 февраля против «Ди Си Юнайтед» в гостях, потерпев разгромное поражение со счетом 0:3. После этого он проиграл еще две игры подряд.

    И только в четвертом поединке клуб добыл первую викторию в истории, обыграв дома «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 3:1. Сейчас у него восемь викторий, две мировые и 11 фиаско.

    С этими показателями «короны» на текущий момент расположились на восьмой позиции в Восточной конференции, но от седьмой строки отстают всего лишь на балл. Так что за плей-офф еще вполне способны побороться.

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    В своей последней проведенной игре «Шарлотт» проиграл в выездном матче «Интер Майами» со счетом 2:3, а до этого он выиграл два поединка подряд с общим счетом 6:2.

    «Челси»

    В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям. В 38 играх клуб набрал 74 очка.

    Также в прошлом сезоне лондонцы неплохо выступили в кубковых соревнованиях. В Лиге чемпионов они добрались до четвертьфинала, а в национальном Кубке в финале уступили по пенальти «Ливерпулю».

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    • Заканчивали прошедший чемпионат Англии «аристократы» 4-матчевой беспроигрышной серией, поровну поделив в этом отрезке мировые и победы. Одна из викторий пришлась на заключительный тур — дома над вылетевшим «Уотфордом» 2:1.

    Этим летом «Челси» уже успел провести один контрольный поединок, обыграв в нем мексиканский клуб «Америка» со счетом 2:1, где все три гола на свой счет записали футболисты лондонского коллектива.

    Прогноз и ставка на «Шарлотт» — «Челси»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают — 1.37.

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    На викторию «Шарлотт» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.32.

    «Челси» конечно же сильнее «Шарлотт» и должен побеждать в этой игре, но учитывая статус поединка и неплохую результативность «Шарлотт», то рекомендуем поставить на такой исход — П2 + обе забьют.

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    «Шарлотт» — «Челси»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» победит, но пропустит
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