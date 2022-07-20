«Динамо» Киев
Путь представителей лиг. Второй раунд — в игру вступает киевское «Динамо».
По ходу прошлого сезона украинская команда шла на 2-м месте. К 18-му туру чемпионат Украины остановили — по известным причинам.
Коэффициенты матча Динамо К — Фенербахче
Официальных матчей в новом сезоне киевляне еще не проводили. Битва против турецого клуба станет первой в розыгрыше 2022/2023.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Перед стартом в Лиге чемпионов «Динамо» активничало в товарищеских встречах. Киевляне одержали победы над «Лионом» (3:1), «Базелем» (3:2), «Люцерном» (2:1). Была и ничья с командой «Янг Бойз» (0:0). Последний контрольный матч украинский коллектив проиграл «Антверпену» (1:2).
«Фенербахче»
Серебряный призёр чемпионата Турции. В минувшем сезоне «Фенербахче» провёл 38 встреч: одержал 21 победу, 10 матчей завершил вничью, в 7 матчах потерпел неудачу.
Новый сезон в турецкой Суперлиги — скоро. Старт — 7 августа. В 1-м туре «Фенербахче» дома сыграет с дебютантом «Умраниеспор».
Перед стартом в Лиге чемпионов стамубльские «канарейки» провели серию контрольных игр. За июль три матча — три победы. «Фенербахче» переиграл «Халл Сити» (2:0), «Фехервар» (3:0) и «Партизан» (1:0).
Прогноз и ставка
В этом матче букмекеры не смогли определить фаворита. Победа киевского «Динамо» оценивается в 2.90, на ничью можно поставить за 3.50, а на успех «Фенербахче» — за 2.32.
История встреч «Динамо» и «Фенербахче» в рамках Лиги чемпионов составляет 4 матча. За это время киевляне ни разу не проиграли. Были две победы и две ничьи.
Сложный прогноз. Шансы команд 50 на 50. В выборе победителя пары можно подстраховаться. Мы за продление беспроигрышной серии киевского клуба.
Ставка — киевское «Динамо» не проиграет — Х2 за 1.68