В среду, 20 июля, в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» на нейтральном стадионе в Польше сыграет против турецкого «Фенербахче». Начало поединка — в 21:00 (мск). «Динамо» Киев — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

Путь представителей лиг. Второй раунд — в игру вступает киевское «Динамо».

По ходу прошлого сезона украинская команда шла на 2-м месте. К 18-му туру чемпионат Украины остановили — по известным причинам.

Коэффициенты матча Динамо К — Фенербахче 1 2.90 X 3.40 2 2.45 Ставка

Официальных матчей в новом сезоне киевляне еще не проводили. Битва против турецого клуба станет первой в розыгрыше 2022/2023.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Перед стартом в Лиге чемпионов «Динамо» активничало в товарищеских встречах. Киевляне одержали победы над «Лионом» (3:1), «Базелем» (3:2), «Люцерном» (2:1). Была и ничья с командой «Янг Бойз» (0:0). Последний контрольный матч украинский коллектив проиграл «Антверпену» (1:2).

«Фенербахче»

Серебряный призёр чемпионата Турции. В минувшем сезоне «Фенербахче» провёл 38 встреч: одержал 21 победу, 10 матчей завершил вничью, в 7 матчах потерпел неудачу.

Новый сезон в турецкой Суперлиги — скоро. Старт — 7 августа. В 1-м туре «Фенербахче» дома сыграет с дебютантом «Умраниеспор».

Перед стартом в Лиге чемпионов стамубльские «канарейки» провели серию контрольных игр. За июль три матча — три победы. «Фенербахче» переиграл «Халл Сити» (2:0), «Фехервар» (3:0) и «Партизан» (1:0).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры не смогли определить фаворита. Победа киевского «Динамо» оценивается в 2.90, на ничью можно поставить за 3.50, а на успех «Фенербахче» — за 2.32.

История встреч «Динамо» и «Фенербахче» в рамках Лиги чемпионов составляет 4 матча. За это время киевляне ни разу не проиграли. Были две победы и две ничьи.

Сложный прогноз. Шансы команд 50 на 50. В выборе победителя пары можно подстраховаться. Мы за продление беспроигрышной серии киевского клуба.

Ставка — киевское «Динамо» не проиграет — Х2 за 1.68