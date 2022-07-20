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    Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?

    «Динамо» Киев — «Фенербахче». Ставка (к. 1.68) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Фенербахче»
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    «Динамо» Киев
    В среду, 20 июля, в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» на нейтральном стадионе в Польше сыграет против турецкого «Фенербахче». Начало поединка — в 21:00 (мск). «Динамо» Киев — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 20 Июля 2022 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 21:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Динамо» Киев

    Путь представителей лиг. Второй раунд — в игру вступает киевское «Динамо».

    По ходу прошлого сезона украинская команда шла на 2-м месте. К 18-му туру чемпионат Украины остановили — по известным причинам.

    Коэффициенты матча Динамо К — Фенербахче

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    Официальных матчей в новом сезоне киевляне еще не проводили. Битва против турецого клуба станет первой в розыгрыше 2022/2023.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Перед стартом в Лиге чемпионов «Динамо» активничало в товарищеских встречах. Киевляне одержали победы над «Лионом» (3:1), «Базелем» (3:2), «Люцерном» (2:1). Была и ничья с командой «Янг Бойз» (0:0). Последний контрольный матч украинский коллектив проиграл «Антверпену» (1:2).

    «Фенербахче»

    Серебряный призёр чемпионата Турции. В минувшем сезоне «Фенербахче» провёл 38 встреч: одержал 21 победу, 10 матчей завершил вничью, в 7 матчах потерпел неудачу.

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    • Новый сезон в турецкой Суперлиги — скоро. Старт — 7 августа. В 1-м туре «Фенербахче» дома сыграет с дебютантом «Умраниеспор».

    Перед стартом в Лиге чемпионов стамубльские «канарейки» провели серию контрольных игр. За июль три матча — три победы. «Фенербахче» переиграл «Халл Сити» (2:0), «Фехервар» (3:0) и «Партизан» (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры не смогли определить фаворита. Победа киевского «Динамо» оценивается в 2.90, на ничью можно поставить за 3.50, а на успех «Фенербахче» — за 2.32.

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    История встреч «Динамо» и «Фенербахче» в рамках Лиги чемпионов составляет 4 матча. За это время киевляне ни разу не проиграли. Были две победы и две ничьи.

    Сложный прогноз. Шансы команд 50 на 50. В выборе победителя пары можно подстраховаться. Мы за продление беспроигрышной серии киевского клуба.

    Ставка — киевское «Динамо» не проиграет — Х2 за 1.68

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    «Динамо» Киев — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?
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