В товарищеском турнире леверкузенский «Байер» сыграет против «Панатинаикоса». Встреча пройдет 17 июля и начнется в 18:00 по мск. «Байер» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» финишировал на третьей позиции в турнирной таблицы немецкого первенства. Таким образом коллектив получил прямой билет в групповую стадию Лиги чемпионов.

«Аптекари» весьма неплохо провели финишный отрезок в Бундеслиге, потеряв очки только в двух поединках из восьми последних, раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Коэффициенты матча Байер — Панатинаикос 1 1.40 X 4.60 2 7.00 Ставка

С учетом товарищеских встреч леверкузенцы выиграли пять последних матчей кряд, четыре из которых пришлись на прошлый сезон.

Все прогнозы на футбол

В межсезонье коллектив провел лишь один контрольный поединок, в котором он разгромил «Дуйсбург» с результатом 6:1.

«Панатинаикос»

В прошлой кампании «Панатинаикос» провалил выступления в чемпионате Греции. Команда заняла лишь четверую позицию.

В итоге команда пропустила вперед не только чемпиона «Олимпиакос», но также ПАОК и «Арис», из-за чего будет выступать в Лиге конференций.

Тем не менее, коллектив сумел выиграть Кубок Греции, обыграв в финале ПАОК с минимальным результатом 1:0.

Как и его соперник, клуб еще не проводил матчей в новом сезоне, а в межсезонье не знает поражений, двжады победив и раз сыграв вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,39.

Успех гостей оценивается в 7,20, тогда как ничья — в 4,84.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,45.