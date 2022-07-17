«Байер»
«Байер» финишировал на третьей позиции в турнирной таблицы немецкого первенства. Таким образом коллектив получил прямой билет в групповую стадию Лиги чемпионов.
«Аптекари» весьма неплохо провели финишный отрезок в Бундеслиге, потеряв очки только в двух поединках из восьми последних, раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.
Коэффициенты матча Байер — Панатинаикос
С учетом товарищеских встреч леверкузенцы выиграли пять последних матчей кряд, четыре из которых пришлись на прошлый сезон.
В межсезонье коллектив провел лишь один контрольный поединок, в котором он разгромил «Дуйсбург» с результатом 6:1.
«Панатинаикос»
В прошлой кампании «Панатинаикос» провалил выступления в чемпионате Греции. Команда заняла лишь четверую позицию.
В итоге команда пропустила вперед не только чемпиона «Олимпиакос», но также ПАОК и «Арис», из-за чего будет выступать в Лиге конференций.
Тем не менее, коллектив сумел выиграть Кубок Греции, обыграв в финале ПАОК с минимальным результатом 1:0.
Как и его соперник, клуб еще не проводил матчей в новом сезоне, а в межсезонье не знает поражений, двжады победив и раз сыграв вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,39.
Успех гостей оценивается в 7,20, тогда как ничья — в 4,84.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,45.