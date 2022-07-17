ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Наши проблемы. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ Кристиан ЭриксенВопреки всему. Эриксен и другие игроки, возобновившие карьеру после серьезных проблем со здоровьем Трофей-ушастик Лиги чемпионов Класс «Шерифа», сюрприз от «Пюника» и грузинский провал
  • 22:02
    • «Спартак» в меньшинстве ушел от поражения в Грозном
  • 18:49
    • «Бавария» объявила о переходе Левандовского в «Барселону»
  • 23:31
    • «Интер» сыграл вничью с «Монако», у Головина гол и ассист
  • 21:41
    • ПСЖ арендовал лучшего бомбардира «Реймса»
  • 19:37
    • «Крылья Советов» одержали волевую победу над «Оренбургом»
  • 17:08
    • ЦСКА всухую обыграл «Урал»
    Все новости спорта

    Продолжится ли победная серия «Байера»?

    «Байер» — «Панатинаикос». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, товарищеский матч, 17 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Байер Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Панатинаикос
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Панатинаикос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер» продолжает готовиться к сезону
    В товарищеском турнире леверкузенский «Байер» сыграет против «Панатинаикоса». Встреча пройдет 17 июля и начнется в 18:00 по мск. «Байер» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Июля 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 18:00 Панатинаикос Панатинаикос
  • Афины
    •

    «Байер»

    «Байер» финишировал на третьей позиции в турнирной таблицы немецкого первенства. Таким образом коллектив получил прямой билет в групповую стадию Лиги чемпионов.

    «Аптекари» весьма неплохо провели финишный отрезок в Бундеслиге, потеряв очки только в двух поединках из восьми последних, раз сыграв вничью и потерпев одно поражение.

    Коэффициенты матча Байер — Панатинаикос

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 7.00
  • Ставка
    •

    С учетом товарищеских встреч леверкузенцы выиграли пять последних матчей кряд, четыре из которых пришлись на прошлый сезон.

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье коллектив провел лишь один контрольный поединок, в котором он разгромил «Дуйсбург» с результатом 6:1.

    «Панатинаикос»

    В прошлой кампании «Панатинаикос» провалил выступления в чемпионате Греции. Команда заняла лишь четверую позицию.

    В итоге команда пропустила вперед не только чемпиона «Олимпиакос», но также ПАОК и «Арис», из-за чего будет выступать в Лиге конференций.

  • Вопреки всему. Эриксен и другие игроки, возобновившие карьеру после серьезных проблем со здоровьем
  • Истории о стойкости и силе духа
  • Вчера

    • Тем не менее, коллектив сумел выиграть Кубок Греции, обыграв в финале ПАОК с минимальным результатом 1:0.

    Как и его соперник, клуб еще не проводил матчей в новом сезоне, а в межсезонье не знает поражений, двжады победив и раз сыграв вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,39.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 7,20, тогда как ничья — в 4,84.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,45.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 07:35
    •  1.87
  • Прогноз на матч Велес Москва — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Серундоло — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акжайык — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Слуцк — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Ордабасы — Аксу
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флора — Калев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рубин — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Волгарь — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Туран — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швеция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Байера»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры