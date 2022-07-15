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    Как «Динамо» Киев подготовится к Лиге чемпионов?

    «Антверпен» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, товарищеский матч, 15 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Динамо» Киев
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    «Динамо» готовится к старту в еврокубках
    В пятницу, 15 июля, в контрольном поединке бельгийский «Антверпен» на своем стадионе в одноименном городе сыграет против «Динамо» Киев. Начало — в 21:00 по мск. «Антверпен» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 15 Июля 2022 года
    Антверпен
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Антверпен 21:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Антверпен»

    В прошлом сезоне «Антверпен» занял четвертое место в чемпионате Бельгии. Благодаря этому результате он вышел в Лигу конференций.

    Чемпиону страны «Брюгге» команда проиграла 14 очков. Также ее опередить удалось «Юниону Сент-Жиллуа» и «Андерлехту».

    Коллектив пока не проводил официальных поединков в новом сезоне, после грядущего матча начнет выступать в квалификации Лиги конференций.

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    Пока что во время предсезонки клуб сыграл две товарищеские встречи, который выиграл — у «Хогстратена» (9:0) и «Зальцбурга» (2:1).

    «Динамо» Киев

    Прошлый сезон украинской Премьер-лиги не был завершен по известным причинам. Первенство прервалось после 18 туров, когда «Динамо» Киев шло на втором месте.

    Эта позиция позволила «бело-синим» получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, где во 2-м раунде они сыграют с «Фенербахче».

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  • 14/06/2022

    • Как и его спарринг-партнер, коллектив еще не проводил официальных матчей в новой кампании, но эта игра станет репетицией перед стартом в еврокубке.

    В 2022 году подопечные Мирчи Луческу играет лишь контрольные поединки, в последнем из которых проиграл «Лиону» (0:3) на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,55.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,35.

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    «Антверпен» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. Как «Динамо» Киев подготовится к Лиге чемпионов?
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