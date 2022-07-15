В пятницу, 15 июля, в контрольном поединке бельгийский «Антверпен» на своем стадионе в одноименном городе сыграет против «Динамо» Киев. Начало — в 21:00 по мск. «Антверпен» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антверпен»

В прошлом сезоне «Антверпен» занял четвертое место в чемпионате Бельгии. Благодаря этому результате он вышел в Лигу конференций.

Чемпиону страны «Брюгге» команда проиграла 14 очков. Также ее опередить удалось «Юниону Сент-Жиллуа» и «Андерлехту».

Коллектив пока не проводил официальных поединков в новом сезоне, после грядущего матча начнет выступать в квалификации Лиги конференций.

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Пока что во время предсезонки клуб сыграл две товарищеские встречи, который выиграл — у «Хогстратена» (9:0) и «Зальцбурга» (2:1).

«Динамо» Киев

Прошлый сезон украинской Премьер-лиги не был завершен по известным причинам. Первенство прервалось после 18 туров, когда «Динамо» Киев шло на втором месте.

Эта позиция позволила «бело-синим» получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, где во 2-м раунде они сыграют с «Фенербахче».

Как и его спарринг-партнер, коллектив еще не проводил официальных матчей в новой кампании, но эта игра станет репетицией перед стартом в еврокубке.

В 2022 году подопечные Мирчи Луческу играет лишь контрольные поединки, в последнем из которых проиграл «Лиону» (0:3) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,55.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,35.