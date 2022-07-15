«Антверпен»
В прошлом сезоне «Антверпен» занял четвертое место в чемпионате Бельгии. Благодаря этому результате он вышел в Лигу конференций.
Чемпиону страны «Брюгге» команда проиграла 14 очков. Также ее опередить удалось «Юниону Сент-Жиллуа» и «Андерлехту».
Коллектив пока не проводил официальных поединков в новом сезоне, после грядущего матча начнет выступать в квалификации Лиги конференций.
Пока что во время предсезонки клуб сыграл две товарищеские встречи, который выиграл — у «Хогстратена» (9:0) и «Зальцбурга» (2:1).
«Динамо» Киев
Прошлый сезон украинской Премьер-лиги не был завершен по известным причинам. Первенство прервалось после 18 туров, когда «Динамо» Киев шло на втором месте.
Эта позиция позволила «бело-синим» получить право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, где во 2-м раунде они сыграют с «Фенербахче».
Как и его спарринг-партнер, коллектив еще не проводил официальных матчей в новой кампании, но эта игра станет репетицией перед стартом в еврокубке.
В 2022 году подопечные Мирчи Луческу играет лишь контрольные поединки, в последнем из которых проиграл «Лиону» (0:3) на выезде.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех хозяев поля оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,55.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,35.