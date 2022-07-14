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    Албанский клуб оформит путевку во 2-й раунд?

    «Партизани» — «Сабуртало». Прогноз, ставка (к. 3.28) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Партизани» — «Сабуртало»
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    «Партизани»
    «Партизани» сыграет на своём поле с «Сабуртало» в рамках 1/8 квалификации Лиги конференций. Матч пройдёт 14 июля, начало — в 21:00 по мск. «Партизани» — «Сабуртало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
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  • Лига конференций. Квалификация
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    «Партизани»

    Албанский клуб стартовал с победы в еврокубках. В первом матче квалификации «Партизани» добились успеха в поединке с грузинским «Сабуртало» (1:0).

    Победный гол команды из Тираны в начале второго тайма забил Кара.

    «Партизани» — бронзовый призёр чемпионата Албании. В прошедшем розыгрыше коллектив набрал 58 очков. От чемпиона — «Тираны» отставание составило 15 баллов, а до серебра не хватило 5 пунктов.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Лучший еврокубковый сезон клуба — 2016/2017. «Партизани» тогда остановились в шаге от основной сетки Лиги Европы. В плей-офф им путь преградил «Краснодар» (0:4).

    «Сабуртало»

    «Красные орлы» еще сохраняют шансы на проход в следующий этап Лиги конференций. Команде необходимо забыть о минимальном поражении дома и настроиться на ответку.

    Лишь победа над «Партизани» может позволить команде «Сабуртало» выйти во 2-й раунд еврокубка. В случае успеха грузинский или албанский клубы на следующем этапе квалификации сойдутся с серебряным призёром чемпионата Румынии — «Стяуа» из Бухареста.

    Самый успешный год для клуба считается 2019-й. «Сабуртало» выиграло первый и пока единственный титул чемпиона Грузии. В нынешнем сезоне команда идет на 5-м месте в турнирной таблице грузинского первенства.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля: на победу «Партизани» можно поставить за 2.15.

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    Успех «Сабуртало» оценивается в 3.26, тогда как ничья — в 3.28

    Обе команды любят «сушить» игру. Команды проведут низовой поединок.

    Наши прогноз и ставка — будет ничья в основное время за 3.28

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    «Партизани» — «Сабуртало»: прогноз, ставка (3.28), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Албанский клуб оформит путевку во 2-й раунд?
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