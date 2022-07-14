«Партизани» сыграет на своём поле с «Сабуртало» в рамках 1/8 квалификации Лиги конференций. Матч пройдёт 14 июля, начало — в 21:00 по мск. «Партизани» — «Сабуртало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Партизани»

Албанский клуб стартовал с победы в еврокубках. В первом матче квалификации «Партизани» добились успеха в поединке с грузинским «Сабуртало» (1:0).

Победный гол команды из Тираны в начале второго тайма забил Кара.

«Партизани» — бронзовый призёр чемпионата Албании. В прошедшем розыгрыше коллектив набрал 58 очков. От чемпиона — «Тираны» отставание составило 15 баллов, а до серебра не хватило 5 пунктов.

Все прогнозы на Лигу конференций

Лучший еврокубковый сезон клуба — 2016/2017. «Партизани» тогда остановились в шаге от основной сетки Лиги Европы. В плей-офф им путь преградил «Краснодар» (0:4).

«Сабуртало»

«Красные орлы» еще сохраняют шансы на проход в следующий этап Лиги конференций. Команде необходимо забыть о минимальном поражении дома и настроиться на ответку.

Лишь победа над «Партизани» может позволить команде «Сабуртало» выйти во 2-й раунд еврокубка. В случае успеха грузинский или албанский клубы на следующем этапе квалификации сойдутся с серебряным призёром чемпионата Румынии — «Стяуа» из Бухареста.

Самый успешный год для клуба считается 2019-й. «Сабуртало» выиграло первый и пока единственный титул чемпиона Грузии. В нынешнем сезоне команда идет на 5-м месте в турнирной таблице грузинского первенства.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля: на победу «Партизани» можно поставить за 2.15.

Успех «Сабуртало» оценивается в 3.26, тогда как ничья — в 3.28

Обе команды любят «сушить» игру. Команды проведут низовой поединок.

Наши прогноз и ставка — будет ничья в основное время за 3.28