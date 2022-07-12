«Шериф»
«Шерифу» в новом еврокубковом сезоне придётся привыкнуть к новым реалиям и к новому стадиону. Вместо Тирасполя — Кишинев. Вместо спорткомплекса «Шериф» — арена «Зимбру».
Дело в том, что УЕФА запретил тираспольчанам играть на своей арене, где осенью 2021 года играли гранды мирового футбола «Интер» и «Реал». Теперь «Шерифу» предстоит сыграть на кишиневском стадионе. К слову, эту арену «желто-чёрные» знают, но как гостевую. «Шериф» здесь регулярно проводит матчи внутреннего чемпионата.
Коэффициенты матча Шериф — Зриньски
Впереди старт сезона. 31-го июля в 1-м туре состоится молдавское эль-класико. «Зимбру» примет «Шериф».
Все прогнозы на Лигу чемпионов
А пока домашняя игра в Лиге чемпионов против «Зриньски». Первый поединок в Мостаре завершился вничью. Шансы команд на проход дальше — 50 на 50.
В матче в Боснии в составе «Шерифа» дебютировали новички. В стартовом составе вышли Уаттара и Аканби. Затем на поле появился Йяйи Атьевмен.
«Зриньски»
У боснийцев в отличие от «Шерифа» новый сезон стартует на 2 недели раньше. Первый тур — 16 июля. «Зриньски» отправится в гости на игру против команды «Слобода Тузла».
Домашний матч в Лиге чемпионов против «Шерифа» завершился вничью (0:0). Команды изредка угрожали воротам друг друга. До удара в створ так и не дошло.
«Шериф» или «Зриньски». Победитель пары в следующем раунде Лиги чемпионов встретиться с белорусским «Шахтером» или словенским «Марибором».
Ну а неудачник переберется в Лигу конференций, где во 2-м раунде квалификации будет ожидать такая же проигравшая команда. Это будет «Тирана» из Албании или «Дюделанж» из Люксембурга.
Прогноз и ставка
Букмекеры оценивают победу «Шерифа» в 1.76, на ничью можно поставить за 3.38, а на успех «Зриньски» — за 4.84.
Прогноз: На бумаге конечно же, фаворит тираспольский «Шериф». Гроза Топ-клубов Европы обновила состав на 100%. От победителей мадридского «Реала» ничего не осталось.
Несмотря на колоссальную разницу в коэффициентах, победителя команды не смогут определить в основное время.
Ставка — ничья в основное время за 3.38
Далее будет овертайм и серия пенальти. Тут уже можно поставить на проход «Шерифа» дальше за 1.35