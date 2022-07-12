«Шериф» принимает чемпиона Боснии и Герцеговины «Зриньски» в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдёт 12 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Шериф» — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

«Шерифу» в новом еврокубковом сезоне придётся привыкнуть к новым реалиям и к новому стадиону. Вместо Тирасполя — Кишинев. Вместо спорткомплекса «Шериф» — арена «Зимбру».

Дело в том, что УЕФА запретил тираспольчанам играть на своей арене, где осенью 2021 года играли гранды мирового футбола «Интер» и «Реал». Теперь «Шерифу» предстоит сыграть на кишиневском стадионе. К слову, эту арену «желто-чёрные» знают, но как гостевую. «Шериф» здесь регулярно проводит матчи внутреннего чемпионата.

Коэффициенты матча Шериф — Зриньски 1 1.72 X 3.50 2 5.50 Ставка

Впереди старт сезона. 31-го июля в 1-м туре состоится молдавское эль-класико. «Зимбру» примет «Шериф».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

А пока домашняя игра в Лиге чемпионов против «Зриньски». Первый поединок в Мостаре завершился вничью. Шансы команд на проход дальше — 50 на 50.

В матче в Боснии в составе «Шерифа» дебютировали новички. В стартовом составе вышли Уаттара и Аканби. Затем на поле появился Йяйи Атьевмен.

«Зриньски»

У боснийцев в отличие от «Шерифа» новый сезон стартует на 2 недели раньше. Первый тур — 16 июля. «Зриньски» отправится в гости на игру против команды «Слобода Тузла».

Домашний матч в Лиге чемпионов против «Шерифа» завершился вничью (0:0). Команды изредка угрожали воротам друг друга. До удара в створ так и не дошло.

«Шериф» или «Зриньски». Победитель пары в следующем раунде Лиги чемпионов встретиться с белорусским «Шахтером» или словенским «Марибором».

Ну а неудачник переберется в Лигу конференций, где во 2-м раунде квалификации будет ожидать такая же проигравшая команда. Это будет «Тирана» из Албании или «Дюделанж» из Люксембурга.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают победу «Шерифа» в 1.76, на ничью можно поставить за 3.38, а на успех «Зриньски» — за 4.84.

Прогноз: На бумаге конечно же, фаворит тираспольский «Шериф». Гроза Топ-клубов Европы обновила состав на 100%. От победителей мадридского «Реала» ничего не осталось.

Несмотря на колоссальную разницу в коэффициентах, победителя команды не смогут определить в основное время.

Ставка — ничья в основное время за 3.38

Далее будет овертайм и серия пенальти. Тут уже можно поставить на проход «Шерифа» дальше за 1.35