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    Все новости спорта

    «Шериф» с трудом преодолеет боснийский барьер?

    «Шериф» — «Зриньски». Ставка (к. 3.38) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Зриньски»
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    «Шериф»
    «Шериф» принимает чемпиона Боснии и Герцеговины «Зриньски» в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра пройдёт 12 июля и начнётся в 20:00 по мск. «Шериф» — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Июля 2022 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Зриньски Зриньски
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Шериф»

    «Шерифу» в новом еврокубковом сезоне придётся привыкнуть к новым реалиям и к новому стадиону. Вместо Тирасполя — Кишинев. Вместо спорткомплекса «Шериф» — арена «Зимбру».

    Дело в том, что УЕФА запретил тираспольчанам играть на своей арене, где осенью 2021 года играли гранды мирового футбола «Интер» и «Реал». Теперь «Шерифу» предстоит сыграть на кишиневском стадионе. К слову, эту арену «желто-чёрные» знают, но как гостевую. «Шериф» здесь регулярно проводит матчи внутреннего чемпионата.

    Коэффициенты матча Шериф — Зриньски

  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    Впереди старт сезона. 31-го июля в 1-м туре состоится молдавское эль-класико. «Зимбру» примет «Шериф».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    А пока домашняя игра в Лиге чемпионов против «Зриньски». Первый поединок в Мостаре завершился вничью. Шансы команд на проход дальше — 50 на 50.

    В матче в Боснии в составе «Шерифа» дебютировали новички. В стартовом составе вышли Уаттара и Аканби. Затем на поле появился Йяйи Атьевмен.

    «Зриньски»

    У боснийцев в отличие от «Шерифа» новый сезон стартует на 2 недели раньше. Первый тур — 16 июля. «Зриньски» отправится в гости на игру против команды «Слобода Тузла».

    Домашний матч в Лиге чемпионов против «Шерифа» завершился вничью (0:0). Команды изредка угрожали воротам друг друга. До удара в створ так и не дошло.

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  • 08/07/2022

    • «Шериф» или «Зриньски». Победитель пары в следующем раунде Лиги чемпионов встретиться с белорусским «Шахтером» или словенским «Марибором».

    Ну а неудачник переберется в Лигу конференций, где во 2-м раунде квалификации будет ожидать такая же проигравшая команда. Это будет «Тирана» из Албании или «Дюделанж» из Люксембурга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают победу «Шерифа» в 1.76, на ничью можно поставить за 3.38, а на успех «Зриньски» — за 4.84.

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    Прогноз: На бумаге конечно же, фаворит тираспольский «Шериф». Гроза Топ-клубов Европы обновила состав на 100%. От победителей мадридского «Реала» ничего не осталось.

    Несмотря на колоссальную разницу в коэффициентах, победителя команды не смогут определить в основное время.

    Ставка — ничья в основное время за 3.38

    Далее будет овертайм и серия пенальти. Тут уже можно поставить на проход «Шерифа» дальше за 1.35

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    «Шериф» — «Зриньски»: прогноз, ставка (3.38), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. «Шериф» с трудом преодолеет боснийский барьер?
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