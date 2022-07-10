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    «Локомотив» — «Динамо». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, товарищеский матч, 10 июля 2022 года

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    Фрагмент матча
    Два московских клуба «Локомотив» и «Динамо» сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 10 июля, начало — 19:00 (мск). «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 10 Июля 2022 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Локомотив»

    «Железнодорожники» прошлый сезон завершили на 6 месте с турнирной таблице Российской Премьер-Лиги набрав 48 очков после 30-ти сыгранных матчей. Если в сезоне 2017/18 они стали чемпионами, затем дважды были с «серебром», потом — с «бронзой», то сейчас результат явно никудышней.

    В это межсезонье «Локомотив» пригласил в тренерский штаб Йозефа Циннбауэра, который сразу же занял пост главного тренера, но Марвин Комппер и Заур Хапов продолжают работу в клубе.

    Этим летом «красно-зеленые» провели два товарищеских поединка с представителями ФНЛ. 26 июня «Локомотив» смог обыграть московский «Велес» со счетом 2:1, а 3 июля «железнодорожники» так же одержали победу над «Факелом» со счетом 4:2.

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    Из последних пяти матчей, команда выиграла четыре, и один раз сыграла вничью.

    «Динамо»

    «Бело-голубые» завершили прошлый сезон на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ проиграв в решающем поединке за второе место футбольному клубу «Сочи». «Динамо» набрало 53 очка за 30 матчей.

    Кроме того, «бело-голубые» в прошлом сезоне дошли до финала Кубка России, где уступили «Спартаку» так же в решающем матче со счетом 1:2.

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    • Несмотря на неплохие результаты команды, наставник москвичей Сандро Шварц всё же решил покинуть клуб, а новым главным тренером был назначен Славиша Йоканович.

    Под руководством сербского специалиста столичный коллектив сначала разгромил в товарищеском матче «Амкал» со счетом 5:0, а затем оказался сильнее и казанского «Рубина» обыграв их — 2:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этом матче можно поставить за 3.12, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Димано» — за 2.14.

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    Прогноз — Предсезонная подготовка для «Локомотива» и «Динамо» постепенно подходит к концу и уже через несколько дней их ожидают первые матчи нового чемпионата, поэтому футболисты находятся в оптимальной форме и для них важно будет проявить себя перед стартом сезона, получив место в составе.

    А именно игроки «Динамо» как не крути выглядят сильнее и смогут добыть победу в этом матче.

    Ставка — «Динамо» победит за 2.14.

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    «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 10.07.2022. Прогнозы на футбол. Последний матч перед стартом нового сезона
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