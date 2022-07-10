Два московских клуба «Локомотив» и «Динамо» сыграют в рамках товарищеского матча. Встреча состоится 10 июля, начало — 19:00 (мск). «Локомотив» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Железнодорожники» прошлый сезон завершили на 6 месте с турнирной таблице Российской Премьер-Лиги набрав 48 очков после 30-ти сыгранных матчей. Если в сезоне 2017/18 они стали чемпионами, затем дважды были с «серебром», потом — с «бронзой», то сейчас результат явно никудышней.

В это межсезонье «Локомотив» пригласил в тренерский штаб Йозефа Циннбауэра, который сразу же занял пост главного тренера, но Марвин Комппер и Заур Хапов продолжают работу в клубе.

Этим летом «красно-зеленые» провели два товарищеских поединка с представителями ФНЛ. 26 июня «Локомотив» смог обыграть московский «Велес» со счетом 2:1, а 3 июля «железнодорожники» так же одержали победу над «Факелом» со счетом 4:2.

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Из последних пяти матчей, команда выиграла четыре, и один раз сыграла вничью.

«Динамо»

«Бело-голубые» завершили прошлый сезон на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ проиграв в решающем поединке за второе место футбольному клубу «Сочи». «Динамо» набрало 53 очка за 30 матчей.

Кроме того, «бело-голубые» в прошлом сезоне дошли до финала Кубка России, где уступили «Спартаку» так же в решающем матче со счетом 1:2.

Несмотря на неплохие результаты команды, наставник москвичей Сандро Шварц всё же решил покинуть клуб, а новым главным тренером был назначен Славиша Йоканович.

Под руководством сербского специалиста столичный коллектив сначала разгромил в товарищеском матче «Амкал» со счетом 5:0, а затем оказался сильнее и казанского «Рубина» обыграв их — 2:0.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этом матче можно поставить за 3.12, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Димано» — за 2.14.

Прогноз — Предсезонная подготовка для «Локомотива» и «Динамо» постепенно подходит к концу и уже через несколько дней их ожидают первые матчи нового чемпионата, поэтому футболисты находятся в оптимальной форме и для них важно будет проявить себя перед стартом сезона, получив место в составе.

А именно игроки «Динамо» как не крути выглядят сильнее и смогут добыть победу в этом матче.

Ставка — «Динамо» победит за 2.14.